ট্রাকে ঘুমাচ্ছিলেন চালক-হেলপার, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে আগুন

ট্রাকে ঘুমাচ্ছিলেন চালক-হেলপার, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে আগুন
কুষ্টিয়া সদরে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১৫ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে ট্রাকটিতে আগুন দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দেওয়ার পর একজনকে ‘জয় বাংলা’ বলতে শোনা যায়।
ছড়িয়ে পড়া ৫১ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, আড়ুয়াপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় দুই যুবক আগুন ধরিয়ে দেয়। তাদের একজন মাথায় হেলমেট পরিহিত ছিল। আগুন দেওয়ার পর একজনকে ‘জয় বাংলা’ বলতে শোনা যায়।
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি রাত সাড়ে ৩টার দিকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিপণন প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহনকারী ট্রাকের চাকায় দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই সময় গাড়ির ভেতর চালক ও সহযোগী ঘুমাচ্ছিলেন। তারা টের পেয়ে তাৎক্ষণিক আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এতে কোনো হতাহতের খবর পাইনি। পরে ভোরে চালক ট্রাক নিয়ে চলে যান।
তিনি আরও বলেন, ভিডিও ফুটেজ দেখে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের কাজ চলছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
