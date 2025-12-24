রংপুরে ভোটার বেড়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার

রংপুরে ভোটার বেড়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার
রংপুরের ছয়টি আসনে ভোটার তালিকায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবার ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৯৭ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার বেড়েছে ৭ জন। গত নির্বাচনের মতো এবারও পুরুষ ভোটারের চেয়ে নারী ভোটার সংখ্যা বেশি। সেইসঙ্গে বেড়েছে ভোট কেন্দ্রের সংখ্যাও।
নতুন অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভোটারদের সিংহভাগই তরুণ প্রজন্ম, যারা প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।
রংপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৩২ হাজার ৫০৫ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ছিলেন ১২ লাখ ২০ হাজার ৩৯৪ জন, পুরুষ ভোটার ছিলেন ১২ লাখ ১২ হাজার ৮৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ২৪ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ছিল ৮৫৮টি। এবার নারী ভোটার বেড়ে হয়েছে ১৩ লাখ ৬ হাজার ৩৩৩ জন, পুরুষ ভোটার ১২ লাখ ৯২ হাজার ৮৩৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩১ জন। কেন্দ্র সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৭৩টি।
তথ্য মতে, রংপুর-১ ( গঙ্গাচড়া ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড) আসনে ভোটার ছিল ৩ লাখ ৩২ হাজার ২১৯ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন দুইজন। ভোট কেন্দ্র ছিল ১২৩ টি। এবার এই আসনের আংশিক পরিবর্তন হয়েছে। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৯নং ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়েছে এই আসনে। এতে মোট ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ২২৭ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৬ হাজার ৩৯৪ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮২৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন। মোট ভোট বেড়েছে ৪৩ হাজার ৮টি। এখানে মোট কেন্দ্র ১৩৯টি।
রংপুর-২ (বদরগঞ্জ-তারাগঞ্জ) আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৪৬ জন। এখানে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৮ জন। কেন্দ্র ছিল ১৩৬টি।
এবার এই আসনে ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯২১ জন।
এরমধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬২৫ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯২ হাজার ২৮৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ০৯ জন। ভোট বেড়েছে ২৩ হাজার ৮৭৫ টি। কেন্দ্র সংখ্যা ১৩৭টি।
রংপুর-৩ (সদর উপজেলার পাঁচ ইউনিয়ন, সিটি কর্পোরেশনের ১০ থেকে ৩৩নং ওয়ার্ড এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড) আসনে ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৭৬৮ জন। এই আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ২ জন। গত নির্বাচনে কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৭৫টি।
এবার ভোট বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৮ হাজার ২২৪ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৮৪৯ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৫ জন। ভোট বেড়েছে ১০ হাজার ৪৫৬টি। কেন্দ্র কমে হয়েছে ১৬৯টি।
রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৩৮৩ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৫ জন। কেন্দ্র ছিল ১৬৩টি। এবার ভোটার বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৬ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫৯ হাজার ১১৩ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৭৮৮ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৫ জন। এই আসনে মোট ভোটার বেড়েছে ৩১ হাজার ৫২৩ জন। কেন্দ্র সংখ্যা রয়েছে অপরিবর্তিত।
রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে গত নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৪০ হাজার ৩৩৫ জন। এরমধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ছিলেন ৪ জন। কেন্দ্র ছিল ১৫০টি। এবার এই আসনে মোট ভোটার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ লাখ ৬৯ হাজার ১৮৯ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৩৬ হাজার ৭২৩ জন, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৩২ হাজার ৪৬২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৪ জন। ভোটার বেড়েছে ২৮ হাজার ৮৫৪ জন। আর দুটি কেন্দ্র বেড়ে হয়েছে ১৫২টি।
রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনে মোট ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ২৯ হাজার ৭৫৪ জন। ভোটকেন্দ্র ছিল ১১১টি। এবার ভোট বেড়ে হয়েছে ৩ লাখ ৫৫ হাজার ৭৩৫ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার হলেন ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬২৯ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৬ হাজার ১০২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার অপরিবর্তিত ৪ জন। কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১৩টি। এই আসনে এবার ভোট বেড়েছে ২৫ হাজার ৯৮১টি।
নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং পরবর্তীতে অনলাইনে নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় ভোটার সংখ্যা বেড়েছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াও যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
কাউনিয়া উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আজিজার রহমান বসুনীয়া জাগো নিউজকে বলেন, নতুন ভোটারদের মধ্যে অধিকাংশ এবার প্রথমবারের মতো ভোট দেবেন। এছাড়া কিছু মৃত ভোটার বাদ দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
জিতু কবীর/এফএ