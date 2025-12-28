দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ফয়জুল করীম

দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ফয়জুল করীম
বরিশাল ৫ (সিটি-সদর) ও বরিশাল ৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও দলের সিনিয়র নায়েবে আমীর মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম (শায়খে চরমোনাই)।
রবিবার (২৮ ডিসেম্বর) বিকেলে বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রস্তাবক ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে জেলা রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম সুমনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।
এসময় ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি নুরুল ইসলাম আল আমিন চৌধুরী, উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা নাসির উদ্দিন রোকুন ডাকুয়া, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনসহ স্থানীয় ইসলামী আন্দোলন ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এর পাশাপাশি মনোনয়নপত্র জমা দিতে দুই আসনের অসংখ্য নেতাকর্মী উপস্থিতি ছিলেন।
