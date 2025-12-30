  2. দেশজুড়ে

সিলেটের ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৪৭ জন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটের ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৪৭ জন

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে সিলেটের ছয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৪৭ প্রার্থী।

তাদের মধ্যে দলীয় বিএনপির ৬ জন, জামায়াতে ইসলামীর ৬ জন, এনসিপির ৩ জন, জাতীয় পার্টির ৫ জন, গণিঅধিকার পরিষদের ৩ জন, স্বতন্ত্র ৬ জন ও অন্যান্য দলের ১৮ জন।

সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সিলেট-১ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিএনপির প্রার্থী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) প্রনব জ্যোতি পাল, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের মো. শামীম মিয়া, গণ অধিকার পরিষদের আকমল হোসেন, এনসিপির এহতেশামুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাহমুদুল হাসান, খেলাফত মজলিসের তাজুল ইসলাম হাসান ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) সঞ্জয় কান্তি দাস ।

সিলেট-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোছা. তাহসিনা রুশদীর লুনা, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আবরার ইলিয়াস, গণফোরামের মো. মজিবুল হক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মো. আব্দুল হান্নান, জাতীয় পার্টির মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, খেলাফত মজলিসের মুহাম্মদ মুনতাছির আলী, গণঅধিকার পরিষদের জামান আহমদ সিদ্দিকী, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আমির উদ্দিন।

সিলেট-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মালিক, জামায়াতে ইসলামীর লোকমান আহমদ, জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নূরুল হুদা জুনেদ, খেলাফত মজলিসের দিলোয়ার হোসাইন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রেদওয়ানুল হক চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তাকীম রাজা চৌধুরী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুসলেহ উদ্দিন রাজু ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মইনুল বাকের।

সিলেট-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীরে প্রার্থী মো. জয়নাল আবেদীন, এনসিপির মো. রাশেদ উল আলম, গণঅধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম, খেলাফত মজলিসের আলী হাসান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মাওলানা সাইদ আহমদ ও জাতীয় পার্টি প্রার্থী মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান।

সিলেট-৫ আসনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ প্রার্থী উবায়দুল্লাহ ফারুক, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী হাফিজ মো. আনওয়ার হোসাইন খান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মামুনুর রশীদ, বাংলাদেশ মুসলীম লীগের মো. বিলাল উদ্দীন, খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আবুল হাসান ও জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

সিলেট-৬ আসনে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, বিএনপির প্রার্থী এমরান আহমদ চৌধুরী, ফয়সল আহমদ চৌধুরী, গণঅধিকার পরিষদের জাহিদুর রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলাম ও জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আব্দুন নূর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

আহমেদ জামিল/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।