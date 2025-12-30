খালেদা জিয়া রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন: ইরান

খালেদা জিয়া রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন: ইরান
সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বাংলাদেশ-ইরানের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বেগম খালেদা জিয়া একজন প্রখ্যাত জাতীয় নেতা ছিলেন, যিনি গণতান্ত্রিক শাসন ও জনগণের জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তার দায়িত্বকালীন দুই দেশের সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল।
এতে বলা হয়েছে, ইরান দূতাবাস তার পরিবার, বিশেষ করে ছেলে তারেক রহমানসহ সহকর্মী ও সমর্থকদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে এবং মরহুমার আত্মার শান্তি কামনা করছে।
জেপিআই/ইএ/এমএস