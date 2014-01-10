কানায় কানায় পূর্ণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ-ফার্মগেট, উড়ালসড়কেও মানবঢল

কানায় কানায় পূর্ণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ-ফার্মগেট, উড়ালসড়কেও মানবঢল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে লাখো মানুষের ঢল নেমেছে। কানায় কানায় পরিপূর্ণ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ। জনস্রোত ছড়িয়ে পড়েছে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের বাইরে। শুধু তাই নয়, উড়ালসড়কও বন্ধ হয়েছে জনস্রোতে। তবে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ে বিপাকে পড়েছেন বয়স্ক ব্যক্তিরা।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুরে দেখা যায়, লাখো মানুষ চোখের জ্বলে বিদায় দিচ্ছেন প্রিয় নেত্রীকে। উড়ালসড়কের ফার্মগেট লুপ থেকে শুরু করে মহাখালী পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ। মানিক মিয়া সড়কে জায়গা না থাকায় আসাদগেট, ধানমন্ডি ২৭, ধানমন্ডি ৩২, মোহাম্মদপুর বাসটার্মিনাল পর্যন্ত জনস্রোত দেখা গেছে। মানবঢলে কেউ একটু স্থির থাকতে পারছে না। এমনকি একটু দাঁড়ানো বা বসার জায়গাও নেই। জানাজা কেন্দ্র মানবঢল শুধু মানিক মিয়া সড়ক-সংসদ ভবন নয়, আশপাশের এলাকায় জনস্রোত ছড়িয়ে পড়েছে।
এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোরে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে গোটা দেশ। তার মৃত্যুতে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত (৩১ ডিসেম্বর এবং ১ ও ২ জানুয়ারি) তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়া বুধবার সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।
এদিকে বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আনা হয়েছে খালেদা জিয়ার মরদেহ। সেখানেই দুপুর ২টায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে বেগম জিয়াকে স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হবে।
এমওএস/ইএ/এএসএম