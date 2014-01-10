মানিক মিয়ায় জায়গা নেই
সোবহানবাগ সড়কে জানাজায় দাঁড়িয়েছে মানুষ
তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ছাড়িয়ে মিরপুর রোডের সোবহানবাগ পর্যন্ত পার হয়েছে। সড়কে জানাজার নামাজ আদায়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ।
বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সোবহানবাগ, শুক্রাবাদ এলাকায় খালেদা জিয়ার জানাজার জন্য দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষ।
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জায়গা না হওয়ায় জানাজার নামাজের জন্য মানুষের উপস্থিতি সোবহানবাগ পার হয়ে প্রায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক পর্যন্ত পৌঁছেছে।
রাস্তার একপাশে জানাজার নামাজে দাঁড়াতে দেখা গেছে অনেককে। গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় পায়ে হেঁটে হাজার হাজার মানুষ জানাজায় অংশ নিয়েছেন।
