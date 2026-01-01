  2. দেশজুড়ে

হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, মুহূর্তেই পুড়ে ছাই

প্রকাশিত: ০৮:৫১ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
আধাঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও অ্যাম্বুলেন্সটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছবি-সংগৃহীত

ময়মনসিংহে হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আধাঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও অ্যাম্বুলেন্সটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরীর মাসকান্দা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. হাফিজুর রহমান জানান, অ্যাম্বুলেন্সটির একটি চাকা ছোট্ট ছিন্দ্র হয়ে যাওয়ায় মেরামত করতে নগরীর মাসকান্দা এলাকায় নিয়ে যান চালক। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গাড়িটি সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে চাকাটি খুলে মেরামত করতে পাশের গ্যারাজে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সে আগুন ধরে যায়।

অ্যাম্বুলেন্সের সিলিন্ডারে আগুন ধরে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত বেড়ে গিয়ে গাড়ির ওপরে থাকা বৈদ্যুতিক তারেও আগুন ধরে যায়। এ অবস্থায় আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা প্রায় আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে এর আগেই অ্যাম্বুলেন্সটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

হাফিজুর রহমান বলেন, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে থাকা সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়নি। পরিকল্পিতভাবেও কেউ আগুন দেননি। সিগারেটের আগুন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছি। তবে তদন্তের পর আগুন লাগার ঘটনা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাজমুস সাকিব বলেন, গাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা জানতে পেরেছি। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এসআর/জেআইএম

