সুনামগঞ্জে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন বিএনপি ও এবি পার্টির প্রার্থী
সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর-শান্তিগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কয়ছর এম আহমদ এবং আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ তালহা আলমের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানি শেষে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
জানা যায়, গত ৩ জানুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইকালে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কয়ছর এম আহমদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া। এসময় কয়ছর এম আহমদের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব থাকার অভিযোগ তোলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার আনোয়ার হোসেন ও জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. ইয়াসিন খাঁন।
এদিকে, ৩ জানুয়ারি এবি পার্টি মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ তালহা আলমের বিরুদ্ধে আয়কর পরিশোধ না করার অভিযোগে মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করেন সৈয়দ তালহা আলম। আজকের আপিল শুনানিতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হলে কমিশন সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে।
মনোনয়ন বৈধ ঘোষণায় হওয়ার পর এবি পার্টির প্রার্থী সৈয়দ তালহা আলম বলেন, আমার আয়কর পরিশোধ করা হয়নি এই অভিযোগে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আমার মনোনয়ন বাতিল করেছিলেন। কিন্তু আমি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করি। নির্বাচন কমিশন সন্তুষ্ট হয়ে আমার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছেন।
সুনামগঞ্জ -৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী কয়ছর এম আহমদ বলেন, আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আমার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।
লিপসন আহমেদ/কেএইচকে/জেআইএম