দুপুরে পদত্যাগ করে বিকেলে জামায়াতে যোগ দিলেন ছাত্রদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
দুপুরে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে বিকেলে জামায়াতে যোগ দিয়েছেন নওগাঁর নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি বিদ্যুৎ চন্দ্র মাহাতো।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলার হেলিপ্যাড মাঠে আয়োজিত জামায়াতের নির্বাচনি জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রকাশ্যে জামায়াতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

তাৎক্ষণিক গলায় মালা পড়িয়ে তার এ দলবদলকে স্বাগত জানান নওগাঁ-১ আসনে জামায়াত মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম।

এর আগে দুপুরে নওগাঁ জেলা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ব্যবহৃত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পদত্যাগপত্র পাঠান তিনি। পদত্যাগপত্রে বিদ্যুৎ চন্দ্র মাহাতো। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার কথা দাবি করলেও পদত্যাগের পরপর তার ভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগদান ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ছাত্রদলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের মাঝে। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় হঠাৎ এভাবে দলত্যাগ দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থি বলছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

পদত্যাগ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের কারণ জানতে চাইলে বিদ্যুৎ চন্দ্র মাহাতো বলেন, ‘চব্বিশের ৫ আগস্টের পর থেকে জামায়াতে ইসলামীর সব কর্মকাণ্ড ভালো লেগেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর হয়ে জামায়াতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে কি না, সে বিষয়ে অনেকের কাছে পরামর্শ নিয়েছি। এরপর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করলাম।’

তিনি বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর কাছে এ দেশ নিরাপদ। প্রতিটা মানুষের আকাঙ্ক্ষা এ দল পূরণ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাই ছাত্রদলের রাজনীতিকে বিদায় জানিয়ে জামায়াতকে বেছে নিলাম।’

এ বিষয়ে নওগাঁ জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মামুন বিন ইসলাম দোহা বলেন, ‘কিছুদিন আগে পারিবারিক কিছু সমস্যায় রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন বিদ্যুৎ চন্দ্র মাহাতো। এরপর শুক্রবার দুপুরে তার পাঠানো পদত্যাগপত্র হোয়াটসঅ্যাপে পেয়েছি। তবে জামায়াতে যোগদানের বিষয়টি আমি অবগত নই।

আরমান হোসেন রুমন/আরএইচ/জেআইএম

