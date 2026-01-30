  2. দেশজুড়ে

রংপুরে দলে দলে জনসভায় যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা, পরিপূর্ণ সভাস্থল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক রংপুর
প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
রংপুরে দলে দলে জনসভায় যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা, পরিপূর্ণ সভাস্থল

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রংপুর বিভাগীয় নির্বাচনি জনসভায় দলে দলে যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর থেকে খণ্ডখণ্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা জনসভার মাঠে আসছেন।

নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে ইতোমধ্যে কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মাঠের বাইরেও আশেপাশের সড়কগুলোতে অবস্থান নিয়েছেন নেতাকর্মীরা। বেলা ৪টায় স্থানীয় নেতাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় রংপুর বিভাগের বিভিন্ন আসনের মনোনীত প্রার্থীরা বক্তব্য দিচ্ছেন।

পূর্ব ঘোষিত সময় অনুযায়ী সাড়ে ৪টায় তারেক রহমানের সভায় উপস্থিত হওয়ার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত হননি।

রংপুরে দলে দলে জনসভায় যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা, পরিপূর্ণ সভাস্থল

দলীয় একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বগুড়া থেকে তারেক রহমান সড়ক পথে রংপুরের উদ্যেশ্য রহনা দিয়েছেন। পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত শেষে বেলা সাড়ে ৫টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি রংপুরে এসে পৌঁছাবেন।

দীর্ঘ দুই দশক পর রংপুরে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার এই আগমন ঘিরে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে নেতাকর্মীদের মাঝে।

রংপুরের কর্মসূচি শেষে তারেক রহমান বগুড়ায় রাত যাপন করবেন। আগামীকাল ঢাকা যাওয়ার পথে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে দুটি নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন তিনি।

জিতু কবীর/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।