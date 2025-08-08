  2. শিক্ষা

গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‌‘বিশেষ চূড়ান্ত ভর্তি’ ৯-১০ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‌‘বিশেষ চূড়ান্ত ভর্তি’ ৯-১০ আগস্ট
জিএসটি গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ চূড়ান্ত ভর্তি শুরু শনিবার/ ফাইল ছবি

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে জিএসটি গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়া আগামী ৯ ও ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) জিএসটি গুচ্ছ ভর্তির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাথমিক ভর্তি ফি দিতে হবে ৮ আগস্ট দুপুর ১২টা থেকে ৯ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে। এরপর মূল কাগজপত্র জমা ও চূড়ান্ত ভর্তি ১০ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

ভর্তিচ্ছুরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হবেন, সেখানে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার মূল মার্কশিট জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজ্য ভর্তি ফি জমা দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন না করলে পরবর্তী সময়ে জিএসটির কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকবে না।

গুচ্ছভুক্ত ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি কার্যক্রমের চূড়ান্ত ধাপ চলমান। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা এরই মধ্যে পছন্দক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনীত হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ভর্তি-সংক্রান্ত নিয়মাবলি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে চূড়ান্ত ভর্তি সম্পন্ন না করলে শিক্ষার্থীর আসন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

এএএইচ/কেএসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।