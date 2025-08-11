এসএসসির ফল পুনর্নিরীক্ষণ
চট্টগ্রাম বোর্ডে জিপিএ-৫ পেলো ৬৫, ফেল থেকে পাস ৬৪
চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে ৬৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফেল থেকে পাস করেছেন ৬৪ জন।
রোববার (১০ আগস্ট) চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষানিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী জানান, ‘উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্য ৩২ হাজার ৩০৭ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৭৮ হাজার ১৯২টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে ফল পরিবর্তন হয়েছে এক হাজার ৬৬৯ জন শিক্ষার্থীর। পুনর্নিরীক্ষণে মোট এক হাজার ৭৪২টি উত্তরপত্রের ফল পরিবর্তন হয়েছে। জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৬৪৬ জনের এবং ফেল থেকে পাস হয়েছে ৬৪ জন। একই সঙ্গে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬৫ জন।’
তিনি বলেন, চলতি বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৭২ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ, যা গত বছরের ৮২ দশমিক ৮০ শতাংশের তুলনায় কম। পুনর্নিরীক্ষণের আগে এবারের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৮৪৩ জন, যেখানে গতবছর এটি ছিল ১০ হাজার ৮২৩ জন।
এর মাধ্যমে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।
