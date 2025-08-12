ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহফুজা খানম মারা গেছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক মাহফুজা খানম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে অসুস্থতা অনুভব করলে তাকে রাজধানীর পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
মাহফুজা খানম রাজধানীর ইন্দিরা রোডে তার স্বামী সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের সঙ্গে বসবাস করতেন। শফিক আহমেদের সহযোগী আইনজীবী সিফাত মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, মাহফুজা খানম ও শফিক আহমেদ দম্পতির দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে ও মেয়ে চিকিৎসক এবং ছোট ছেলে মাহবুব শফিক পেশায় আইনজীবী।
- আরও পড়ুন
- যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ১৫ শতাংশে আনার চেষ্টা করছি: বাণিজ্য উপদেষ্টা
- লিটারে ১৯ টাকা কমলো পাম অয়েলের দাম
মাহফুজা খানম ১৯৪৬ সালের ১৪ এপ্রিল কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষায় তার হাতেখড়ি বাংলাবাজার গার্লস স্কুলে। ছাত্র রাজনীতিতে মাহফুজা খানম ছিলেন একজন পথিকৃৎ। ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক এবং ১৯৬৭ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৬৮ সালে লন্ডনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেলেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক কারণে তাকে পাসপোর্ট দেয়নি।
পেশাগত জীবনে মাহফুজা খানম বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। সবশেষ তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন।
সমাজ ও সংস্কৃতিচর্চায়ও তার অবদান অনন্য। তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘর আসরের চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২০২১ সালে তাকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।
এছাড়া ২০১২ সালে নারী শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ‘বেগম রোকেয়া পদক’ লাভ করেন মাহফুজা খানম। তিনি ২০১৩ সালের ২৬ আগস্ট ‘অনন্যা শীর্ষ দশ ২০১৩’ পুরস্কার ও সম্মাননা পান।
এএএইচ/কেএসআর/এএসএম