প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৩ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

হবিগঞ্জে অবস্থিত প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিকেলে কলেজ মিলনায়তনে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাশাপাশি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডি ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইঞ্জিনিয়ার শেখ জালাল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোফাক্ষার উদ্দীন। তিনি প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতির সম্ভাবনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি নতুন শিক্ষার্থীদের এই কলেজে ভর্তি গুরুত্বও তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়তে সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং নৈতিকতার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন এবং তাদের সফলতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

