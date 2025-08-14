নটর ডেম কলেজে একাদশে ভর্তি শুরু, সর্বোচ্চ ফি ৩১৩৪৫ টাকা
রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল ৪টা থেকে অনলাইনে ভর্তির ফরম পূরণ করতে পারছেন। ফরম পূরণের পর বিকাশের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করলে ভর্তি সম্পন্ন হবে।
ভর্তি-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে নটর ডেম কর্তৃপক্ষ জানায়, আগামী ১৭ আগস্ট দুপুর ১২টা পর্যন্ত নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে ফরম পূরণ করে চূড়ান্ত ভর্তি হতে পারবে। এজন্য তাদের নটর ডেম কলেজের ওয়েবসাইট প্রবেশ করে নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।
ফরম পূরণ ও বিকাশের মাধ্যমে ফি পরিশোধের পর ভর্তি ফরমটি এ-৪ সাইজের সাদা কাগজে উভয় পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে শিক্ষার্থীকে নিজের কাছে রাখতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তির আর কোনো সুযোগ থাকবে না।
এদিকে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে আগামী ১০ আগস্ট সকাল ১০টায় কলেজটি একাদশে ভর্তির জন্য দ্বিতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ করবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয় মেধাতালিকায় যদি এমন কারও নাম থাকে, যে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, তাকে ওইদিনই মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে।
কোন বিভাগে ভর্তি ফি কত
চলতি শিক্ষাবর্ষে নটর ডেম কলেজে একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগের বাংলা মাধ্যমে ভর্তি ফি ২০ হাজার ৬৩৯ টাকা, বিজ্ঞান বিভাগের ইংরেজি ভার্সনের ফি ৩১ হাজার ৩৪৫ টাকা। এছাড়া ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক বিভাগে ১৭ হাজার ৭১০ টাকা করে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ফি বিকাশের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
ফির খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ভর্তি ফি, টিউশন ফি জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত, কলেজ ড্রেস, খাতা, ব্যাগ, টি-শার্ট, কলম ও অন্যান্য ফি, বোর্ড রেজিস্ট্রেশন ফি। এছাড়া এসব ফির ওপর ১ শতাংশ হারে অনলাইন ফি ধার্য করা হয়েছে।
গত ৮ ও ৯ আগস্ট কয়েকটি শিফটে ভর্তির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ আগস্ট লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিন হাজার ৭৫০ জনের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৩ আগস্ট।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং এসএসসিতে প্রাপ্ত জিপিএর ওপর নির্ধারিত নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তিন হাজার ২৯০ জন।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী- চলতি শিক্ষাবর্ষে নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণিতে মোট তিন হাজার ২৯০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন। এরমধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে বাংলা মাধ্যমে এক হাজার ৮১০টি এবং ইংরেজি মাধ্যমে ৩১০টি আসন রয়েছে। এছাড়া মানবিক বিভাগে ৪১০টি এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৭৬০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে।
