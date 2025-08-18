  2. শিক্ষা

৪৩তম বিসিএস

সংশোধিত বিধির গেজেটসহ ৩ দাবিতে পিএসসির সামনে প্রার্থীদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
দুপুর থেকে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডারের প্রার্থীরা/ছবি: জাগো নিউজ

দ্রুত সংশোধিত বিধির গেজেট প্রকাশ করে ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাসহ তিন দফা দাবিতে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডারের প্রার্থীরা।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ‘চরম বৈষম্যের শিকার ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডার প্রার্থীবৃন্দ’ ব্যানারে এ অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল ৪টার দিকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করছেন।

তিন দফার অন্য দুই দাবি হলো- প্রাইমারি ও যুব উন্নয়নসহ ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডারের নামে অধিযাচিত পদ প্রত্যাহার করে আলাদা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বন্ধ করতে হবে এবং ৪৩তম বিসিএসের নামে অধিযাচিত সব পদ অবশ্যই ৪৩তম বিসিএস নন-ক্যাডার বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অবস্থান কর্মসূচিতে প্রার্থীরা বলেন, ৪৩তম বিসিএস সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হয়েছে নন-ক্যাডারের ইতিহাসে। এত প্রার্থী একটি চাকরির জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছেন। এখন তারা হতাশ।

তারা আরও বলেন, পিএসসি বারবার আশ্বাস দেওয়ার পরও এখনো সমাধান হয়নি। পিএসসি যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করে তাদের মানসিক স্বস্তি নিশ্চিত করুক।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া প্রার্থীরা আরও বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে তারা এত দিন আন্দোলন চালিয়ে এসেছেন। তবে দাবি আদায় না হওয়ায় লাগাতার কর্মসূচি পালন করছেন তারা।

