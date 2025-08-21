এমপিও শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ করার নতুন প্রস্তাব

এমপিও শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ২০ শতাংশ করার নতুন প্রস্তাব
এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বাড়িভাড়া মূল বেতনের ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে চিকিৎসা ভাতা এক হাজার টাকা করার প্রস্তাবও করা হয়েছে।
শিক্ষকদের দাবির মুখে এ প্রস্তাব তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। বুধবার (২০ আগস্ট) নতুন এ প্রস্তাব পাঠানো হয়।
এর আগে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া দুই হাজার টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা এক হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে শিক্ষকরা এর বিরোধিতা করেন। তারা বাড়িভাড়া মূল বেতনের ওপর শতাংশ হারে দাবি করেন।
সেক্ষেত্রে ২০ শতাংশ হলেও তারা মেনে নেবেন বলে জানান। শিক্ষকদের দাবি পরিপ্রেক্ষিতে ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া করার প্রস্তাব করলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে চিকিৎসা ভাতা এক হাজারই থাকছে।
জানা যায়, বর্তমানে দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা মাসে বাড়িভাড়া বাবদ এক হাজার টাকা পান। আর চিকিৎসা ভাতা পান ৫০০ টাকা। নতুন প্রস্তাব অনুমোদন হলে চিকিৎসা ভাতা বেড়ে দ্বিগুণ এবং বাড়িভাড়াও মূল বেতনের হারে বাড়তি পাবেন শিক্ষকরা।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ অনুবিভাগ) মো. মজিবর রহমান জানান, প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে কার্যকর করতে হলে অর্থ বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন। যার জন্য কিছুটা সময় লাগবে।
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সবশেষ ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা দেশে বর্তমানে মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪৪৭টি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষক এবং ১ লাখ ৭৭ হাজার কর্মচারী।
