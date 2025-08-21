স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়লেন শিক্ষা ক্যাডারের ছয় কর্মকর্তা

স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়লেন শিক্ষা ক্যাডারের ছয় কর্মকর্তা
বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ছয়জন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন ৪৩তম বিসিএসের অন্য ক্যাডারে যোগ দেওয়ার জন্য এ চাকরি ছেড়েছেন বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আদেশে বলা হয়েছে, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক রেদোয়ানুল করিম কর ক্যাডারে সহকারী কর কমিশনার পদে যোগদান করায় এ চাকরি ছেড়েছেন।
রামগতিতে আ স ম আবদুর রব সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. মাজহারুল ইসলাম পুলিশ ক্যাডারে সহকারী পুলিশ সুপার পদে যোগদান করায় এ চাকরি ছেড়েছেন।
নওগাঁর সরকারি বসির উদ্দিন মেমোরিয়াল কো-অপারেটিভ মহিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক বিদুর কুমার প্রাং খাদ্য ক্যাডারে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে যোগদান করায় এ চাকরি ছেড়েছেন।
সিরাজগঞ্জের কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক মো. আলাউদ্দিন আকন্দ প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার পদে যোগদান করায় এই চাকরি ছেড়েছেন।
লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক শ্যামল মল্লিক খাদ্য ক্যাডারে সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক পদে যোগদান করায় এই চাকরি ছেড়েছেন।
এছাড়া হবিগঞ্জের বৃন্দাবন সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মো. ইউসুফ আলী শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করায় এ চাকরি ছেড়েছেন।
