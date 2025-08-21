  2. শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

একাত্তরকে বাইপাস করে কোনো সংস্কারই কাজে আসবে না

প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
একাত্তরকে পাশ কাটিয়ে সংস্কারের নামে যত পরিবর্তনই আনা হোক না কেন, তা কাজে আসবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ।

তিনি বলেন, একাত্তর আমাদের গৌরবের জায়গা। এটাকে ঠিক রেখেই সবকিছু সংস্কার করতে হবে। একাত্তরকে বাইপাস করে যদি সংস্কারের নামে পরিবর্তন করতে যাই, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা সফল হতে পারবো না।

উপাচার্য বলেন, জুলাই আমাদের একটা সুযোগ দিয়েছে জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য। একাত্তর ও চব্বিশকে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে একাডেমিক কমিটি আয়োজিত ‘গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সংবিধান সংস্কার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। তা না হলে ভালো কিছু অর্জন করতে পারবো না।

তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এক্ষেত্রে পাইওনিয়ারের ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নেওয়া সংস্কার কাজগুলো এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

একাডেমিক কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ টি এম জাফরুল আযম।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন, সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. একরামুল হক।

