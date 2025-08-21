কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯২.৭২ শতাংশ
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেশের সব মাদরাসার দুই বছর মেয়াদি কামিল (স্নাতকোত্তর) পরীক্ষা ২০২৩-এর ফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষায় পাসের হার ৯২ দশমিক ৭২ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. শামছুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফল ঘোষণা করেন। এর আগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী উপাচার্যের কাছে পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, কামিলের প্রথম ও চূড়ান্ত বর্ষে ৪১ হাজার ৮৪৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তাদের ৩৮ হাজার ৭৫১ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর মধ্যে ২৮০ জন শিক্ষার্থী ‘এ প্লাস’ অর্জন করেছেন। পরীক্ষায় পাসের হার প্রথমবর্ষে ৮৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং চূড়ান্ত বর্ষে ৯৭ দশমিক ৬১ শতাংশ।
চূড়ান্ত বর্ষে দেশের সব মাদরাসার মধ্যে প্রথম হয়েছে ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা। আর প্রথম বর্ষের মেধাতালিকায় চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা প্রথম স্থান অর্জন করেছে।
এদিকে ফল প্রকাশকালে উপাচার্য অধ্যাপক মো. শামছুল আলম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ও স্বল্প সময়ে ফলাফল প্রকাশ করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ও ড. মুহাম্মদ আবু জাফর খান, কোষাধ্যক্ষ এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. মো. রফিক আল মামুন প্রমুখ।
গত ৩ মে থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত কামিলের প্রথম ও চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা হয়। পরীক্ষা ফলাফল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.result.iau.edu.bd.com এ পাওয়া যাবে।
এএএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম