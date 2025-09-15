ফাজিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৯৫ শতাংশ
ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চার বছর মেয়াদি ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষার (২০২৩) ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে পাসের হার ৯৫ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ। এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেন ১১ হাজার ৩৫৪ জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ১০ হাজার ৭৫৭ জন।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন। এর আগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী উপাচার্যের কাছে পরীক্ষার ফলাফল হস্তান্তর করেন।
ফল প্রকাশকালে উপাচার্য অধ্যাপক শামছুল আলম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা উপহার দেওয়া আমাদের দায়িত্ব ও আমানত। মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয়পর্যায়ে মডেল শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপ দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। চলতি বছরেই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট ও সনদজটমুক্ত হবে।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলী, কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ অলী উল্যাহ, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী, রেজিস্ট্রার মো. আইউব হোসেন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রফিক আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে, ফাজিল পরীক্ষায় এ বছর মেধাতালিকায় প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চূড়ান্ত বর্ষে রাজধানীর দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসা প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আর দ্বিতীয় হয়েছে চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা। শুধু চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফলে দ্বিতীয় অস্থান অর্জন করেছে ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা।
জানা যায়, গত ২৫ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশের ফাজিল মাদরাসাগুলোতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
