৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল পুনরায় প্রকাশের দাবি

৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল পুনরায় প্রকাশের দাবি
৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের দুই মাস ১৬ দিন পরও নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়নি। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এখনো সুপারিশপ্রাপ্তদের নথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়নি। এতে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন প্রার্থীরা।
এ পরিস্থিতিতে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিএসসি কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন তারা। প্রার্থীদের অভিযোগ, ২০২১ সালের নভেম্বরে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তিন বছর ৭ মাস পর চলতি বছরের ৩০ জুন চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়।
কিন্তু এখনো গেজেট প্রকাশসহ পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়নি। অথচ একই সময়ে ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতে তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন।
মানববন্ধনে জানানো হয়, ৪৪তম বিসিএসের ফলাফলে ৩৭২ জন রিপিট ক্যাডার থাকায় সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা দীর্ঘসূত্রতায় পড়েছে। সচিব কমিটির অনুমোদনের পরও পিএসসির মতামতের জন্য নথি আটকে আছে। অথচ চার বছরের প্রক্রিয়ার পরও নিয়োগ না হওয়ায় মানসিক চাপে পড়েছেন। এজন্য তারা কমিশনের দ্রুত পদক্ষেপ কামনা করেন।
প্রার্থীদের তিন দফা দাবি
দ্রুত পুনঃফলাফল প্রকাশের তারিখ ঘোষণা, ডিসেম্বরের মধ্যে গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগ নিশ্চিত এবং নিয়োগ সম্পন্নের পর পরবর্তী বিসিএসের সুপারিশ করা।
এএএইচ/এমএএইচ/এমএস