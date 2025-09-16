  2. শিক্ষা

বিসিএস পরীক্ষা: ভোগান্তি এড়াতে জামায়াতের বিক্ষোভের সময় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিসিএস পরীক্ষা: ভোগান্তি এড়াতে জামায়াতের বিক্ষোভের সময় পরিবর্তন
বিসিএস পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি এড়াতে পাঁচ দফা দাবিতে ঘোষিত ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচির সময় পরিবর্তন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এ দুদিন সকালের পরিবর্তে বিকেলে কর্মসূচি পালন করবে দলটি। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান এবং দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জাগো নিউজকে জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনে তাদের কর্মসূচি বিসিএস পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর করা হতে পারে। এ নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ফেসবুক পেজে দেওয়া জামায়াতের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ৩ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে জানা গেছে যে, আগামী ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘এমতাবস্থায় বিসিএস পরীক্ষার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার স্বার্থে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়েছে। আমরা মনে করি, বিকেলে কর্মসূচি পালন করলে পরীক্ষার কার্যক্রমে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না। সে কারণে ইতিমধ্যেই সারাদেশের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় কোনোভাবেই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা যাবে না, কর্মসূচি শুধু বিকালে অনুষ্ঠিত হবে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা আন্তরিকভাবে দোয়া করছি, বিসিএস পরীক্ষার্থীরা যেন যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে আগামীর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।’

জানা যায়, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দাবিতে ‌‘যুগপৎ আন্দোলনে’ নামছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ কয়েকটি দল। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী দলগুলো আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর দেশের সব বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ মিছিল করবে।

একই দিনে ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা নেওয়া হবে। এতে ভোগান্তির আশঙ্কা জানান চাকরিপ্রার্থীরা। তাদের আশঙ্কা আমলে নিয়ে দলটি কর্মসূচির সময় পরিবর্তন করলো।

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্র জানায়, ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গত ২৭ জুন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এরপর সেটি পিছিয়ে ৮ আগস্ট করা হয়। এরপর আরও এক দফা পিছিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করে পিএসসি। এতে অংশ নেবেন ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৪৭তম বিসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডার পদে ৩ হাজার ৪৮৭ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ২০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

