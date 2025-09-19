৪৭তম বিসিএস প্রিলি: কেন্দ্রে প্রবেশ করছেন পরীক্ষার্থীরা
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নিতে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করছেন পরীক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে কেন্দ্রে প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। এরপর আর কোনোভাবেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
আজ সকাল ১০টায় এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু হবে, চলবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরের ২৫৬ কেন্দ্রে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে। এতে অংশ নিচ্ছেন তিন লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী।
এদিন সকালে রাজধানীর আজিমপুর ও হাজারীবাগ সরকারি কলেজ কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায়, সাড়ে ৮টার পরই পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে শুরু করেন। বাইরে অভিভাবকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে পরীক্ষার্থীদের কাউকে কাউকে সাড়ে ৮টার পরও বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।
কেন্দ্রের ভেতর থেকে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে, ‘পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছেন তারা দ্রুত কেন্দ্রে প্রবেশ করুন। সাড়ে ৯টার পর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।’
