প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণ করে যা বললেন বিসিবি সভাপতি

প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্মৃতিচারণ করে যা বললেন বিসিবি সভাপতি
বিএনপি চেয়ারপারসন, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির প্রয়াত নেত্রীর স্মৃতিচারণ করেন সাবেক অধিনায়ক ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফি জয়ের পর বাংলাদেশ দলকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত সেই সংবর্ধনায় বুলবুল সহ-অধিনায়ক হিসেবে বক্তব্য দিতে গিয়ে একপর্যায়ে ভুলবশত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’ সম্বোধন করেছিলেন বলেও উল্লেখ করেন। যদিও সঙ্গে সঙ্গে ভুল সংশোধন করেন বলে জানান বুলবুল।
তিনি আরও জানান, তার জীবনের অন্যতম বড় প্রাপ্তি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, যা বেগম খালেদা জিয়াই তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। বুলবুল বলেন, ‘ওই মুহূর্তটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মানগুলোর একটি।’
বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে খালেদা জিয়া সরকারের ভূমিকা তুলে ধরে বুলবুল বলেন, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেট আজ যে অবস্থানে এসেছে, সেখানে সবসময়ই সরকারি সমর্থন ছিল। ২০০৪ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন, নতুন ভেন্যু তৈরি— সবকিছুর পেছনেই সেই সহযোগিতা ছিল।’
এসকেডি/আইএইচএস