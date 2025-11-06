পাওয়া যাচ্ছে গাজী মুনছুর আজিজের ‘নান্দনিক নেপাল’

পাওয়া যাচ্ছে গাজী মুনছুর আজিজের ‘নান্দনিক নেপাল’
প্রকাশিত হয়েছে গাজী মুনছুর আজিজের নতুন ভ্রমণ বই ‘নান্দনিক নেপাল’। বইটি প্রকাশ করেছে বেঙ্গলবুকস। প্রচ্ছদ ও বইনকশা করেছেন আজহার ফরহাদ।
প্রকাশক জানান, হিমালয়ের কোলে বসে থাকা নেপাল প্রকৃতির অপার বিস্ময়, যার প্রতিটি দৃশ্যে খেলে এক অনবদ্য কবিতা। যার প্রতিটি ছন্দে আছে তুষারচূড়ার সফেদ রূপ, হাজার বছরের ইতিহাস আর মানুষের হাস্যোজ্জ্বল মুখ। মাউন্ট এভারেস্টের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এই দেশের গর্ব আর প্রতিটি অভিযাত্রীর স্বপ্ন। বরফে মোড়া পর্বতচূড়ার টানেই প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ এখানে ছুটে আসেন।
বইটিতে নেপালকে দেখা যাবে নানা রূপে—ইতিহাস, ধর্ম, প্রকৃতি আর মানুষের গল্পে। এখানকার প্রাচীন স্থাপনাগুলো হাজার বছরের হারানো রাজবংশের সাক্ষ্য বহন করে। সেইসঙ্গে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন পৃথিবীর এক জীবন্ত চিত্রপট। এসবের কেন্দ্রে আছে থামেল শহর; যেখানে রাত কখনও ঘুমায় না, জীবন কখনও থমকে যায় না।
বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে রঙিন আলোকচিত্রে ধরা পড়েছে ভ্রমণকান্তি। ১১২ পৃষ্ঠার বইটির শুভেচ্ছা মূল্য রাখা হয়েছে ৪২০ টাকা।
চাঁদপুর সদরের নানুপুর গ্রামের সন্তান গাজী মুনছুর আজিজের জন্ম ও বেড়ে ওঠা খুলনার দিঘলিয়ার চন্দনীমহল গ্রামে। পেশায় সাংবাদিক হলেও তার নেশা মূলত ভ্রমণ।
তার প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে—‘রূপসী বাংলার রূপের খোঁজে’, ‘ভ্রমণের দিন’, ‘বাংলাদেশ ভ্রমণসঙ্গী’, ‘ফাদার মারিনো রিগন’, ‘পাখির খোঁজে বাংলাজুড়ে’ প্রভৃতি।
