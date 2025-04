পাকিস্তানি ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে ছবি তুলে কটাক্ষের শিকার কারিনা

কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। স্থগিত হয়েছে সিন্ধু পানিচুক্তি। ভারত ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের নাগরিকদের।

সন্ত্রাসী হামলার পর যেখানে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে ভারতের শোবিজে, ঠিক তখন পাকিস্তানি ফ্যাশন ডিজাইনারের সঙ্গে ছবি তোলায় মারাত্মক কটাক্ষের শিকার বলিউড তারকা করিনা কাপুর। তাকে নেটিজেনরা ‘গদ্দার, নির্লজ্জ’ বলতেও কুণ্ঠা বোধা করল না নেটদুনিয়ার বাসিন্দারা।

কাশ্মীরের বৈসরন উপত্যকায় ভয়ানক জঙ্গি হামলার পর শোক জানিয়েছিলেন কারিনা কাপুর। কিন্তু এমন পরিবেশে পাকিস্তানের ফ্যাশন ডিজাইনার ফারাজ মান্নানের ইনস্টা স্টোরিতে দেখা দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন অভিনেত্রী।

কারিনা কাপুর বর্তমানে দুবাই অবস্থান করছেন। সেখানেই জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার ফারাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। এরপর কারিনার সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ ছাড়েননি ফারাজ। ফারাজ মান্নান ইনস্টা স্টোরিতে ছবি পোস্ট করে লেখেন- ‘উইদ দ্য ওজি’। আর সেই ছবি ভাইরাল হতেই কারিনার উপর বেজায় চটেছেন নেটিজেনদের কেউ কেউ। এরপর তারা কারিনাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি।

While India is at war with Pakistan, Kareena Kapoor Khan is busy doing a photoshoot in Dubai with Pakistani designer Faraz Manan. She has collaborated with him multiple times in the past as well.



Last year, Kareena voiced her support for Palestine, but now she seems unable to… pic.twitter.com/2EsoDHEpvU