কমছে ‘সাইয়ারা’ ঝড়, ৩ সপ্তাহে কত আয় করেছে সিনেমাটি

কমছে ‘সাইয়ারা’ ঝড়, ৩ সপ্তাহে কত আয় করেছে সিনেমাটি
‘সাইয়ারা’ সিনেমাটি ১৮ জুলাই মুক্তি পেয়েছে। যশ রাজ ফিল্মস নির্মিত সিনেমাটি বক্স অফিসে তুমুল ব্যবসা করছে। মুক্তির পর থেকেই এটি দর্শকদের মাঝে ঝড় তুলেছে। সিনেমাটি মুক্তির ২১ দিন পেরিয়েছে। কিন্তু এবার আসতে আসতে কমছে এর দৈনিক আয়। প্রকাশ্যে এসেছে ‘সাইয়ারা’র বৃহস্পতিবারের (৭ আগস্ট) বক্স অফিস সংগ্রহের তথ্য।
‘সাইয়ারা’ ৪৫ কোটি টাকা বাজেটে তৈরি করা হয়েছিল। যা এখন পর্যন্ত যা আয় করেছে তাতে ব্যয়ের পরিমাণকে অনেক আগেই ছাপিয়ে গেছে। ‘সাইয়ারা’ প্রথম দিনেই ২১ কোটি রুপি আয় করেছিল। তবে বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েব সাইট ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে বৃহস্পতিবার ২১তম দিনে ‘সাইয়ারা’ ১.৮৫ কোটি রুপি আয় করে। তবে এটাই চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়। এখন পর্যন্ত এর মোট আয় ৩০৮.৪৫ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে।
পাশাপাশি অজয় দেবগণের ‘সন অফ সর্দার ২’ এবং সিদ্ধার্থ চতুর্বেদীর ‘ধড়ক ২’ এক সঙ্গে বক্স অফিসে মুক্তি পেয়ে ছিল। অজয় দেবগন ছাড়াও ‘সন অফ সর্দার ২’ সিনেমায় মূল চরিত্রে রয়েছেন রবি কিষাণ এবং মৃণাল পান্ডে। বুধবার ষষ্ঠ দিনে সিনেমাটির বক্স অফিসে ১.৬৪ কোটি রুপি আয় করে। ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবার ‘সন অফ সর্দার ২’ সপ্তম দিনে ১.৪০ কোটি রুপি আয় করেছে বলে জানা গেছে। ভারতীয় বক্স অফিসে এখন পর্যন্ত সিনেমাটির মোট আয় ৩২ কোটি ৮৯ লাখ রুপি।
অন্যদিকে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং তৃপ্তি দিমির সিনেমা ‘ধড়ক ২’ বক্স অফিসে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ‘খড়ক ২’ প্রথম দিনে ৩ কোটি ৭৫ লাখ রুপি আয় দিয়ে শুরু করেছিল। বুধবার ‘ধড়ক’ ১ দশমিক শূন্য ৪ কোটি রুপি আয় করে। ‘স্যাকনিল্ক’র প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে বৃহস্পতিবার 'ধড়ক ২' এখন পর্যন্ত সপ্তম দিনে ১ কোটি রুপি আয় করেছে। ‘ধড়ক-২’ এখন পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে ১৬ কোটি ৪৪ লাখ রুপি আয় করেছে। ফলে আয়ের দিক থেকে ‘সন অফ সর্দার ২’ ‘ধড়ক-২’ সিনমো থেকে যে বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে তা মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না।
এমএমএফ/এমএস