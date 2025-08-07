‘সাইয়ারা’কে টপকে গেছে অ্যানিমেটেড সিনেমা

‘সাইয়ারা’কে টপকে গেছে অ্যানিমেটেড সিনেমা
কিছুদিন ধরে ‘সাইয়ারা’ সিনেমার জয়জয়কার শোনা যাচ্ছে। এটি ছাড়াও ‘সন অফ সর্দার ২’ ও ‘ধড়ক ২’ সিনেমা আলোচনায় ছিল। এর মাঝেও একটি সিনেমা দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছে। আর সেই সিনেমাটি হলো ‘মহাবতার নরসিংহ’। এই অ্যানিমেটেড সিনেমার আয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ‘মহাবতার নরসিংহ’ চলতি বছরের ২৫ জুলাই মুক্তি পেয়েছিল। মুক্তির ১৩ দিনে এ সিনেমা ব্লকবাস্টার ‘সাইয়ারা’-কে টপকে গেছে।
৬ আগস্টে এ সিনেমার আয় ৬ কোটি রুপি বলে জানাচ্ছে একটি সূত্র। একই সঙ্গে ‘মহাবতার নরসিংহ’র মোট আয় প্রায় ১১২ দশমিক ৮০ কোটি রুপি বলে জানা গিয়েছে। ‘সাইয়ারা’ ১৮ জুলাই মুক্তি পেয়েছিল।
‘মহাবতার নরসিংহ’ হলো ভগবান নরসিংহ, হিরণ্যকশিপু এবং প্রহ্লাদের ভক্তিমূলক পৌরাণিক কাহিনির একটি অ্যানিমেটেড সংস্করণ। সিনেমার পরিচালক হলেন অশ্বিন কুমার। এ সিনেমা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকদের মনে স্থান করে নিয়েছে।
৬ আগস্ট ‘মহাবতার নরসিংহ’ প্রেক্ষাগৃহে ১৩ দিন পূর্ণ করেছে। ১৩তম দিনে সিনেমাটি ভারতের বক্স অফিসে ৬ কোটি রুপি আয় করেছে। এই আয় ৬ আগস্ট ‘সাইয়ারা’র আয়ের থেকে বেশি। জানা গিয়েছে ‘সাইয়ারা’ এদিন ২ কোটি রুপি আয় করেছে। বিনোদন বাণিজ্যের তথ্যদাতা ওয়েব সাইট ‘স্যাকনিল্ক’র প্রতিবেদনে এ পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। ৬ আগস্ট ‘সন অফ সর্দার ২’-এর সংগ্রহ ছিল প্রায় ১ দশমিক ৬৪ কোটি রুপি। একই দিনে ‘ধড়ক ২’-এর আয় পৌঁছে ছিল ১ কোটি রুপিতে। ফলে সবটা মিলিয়ে এ দিন ‘মহাবতার নরসিংহ’ সবচেয়ে বেশি আয় করেছে।
‘মহাবতার নরসিংহ’র প্রথম দিনে ১ দশমিক ৭৫ কোটি রুপি আয় করেছিল। দ্বিতীয় দিনে মোট আয় বেড়ে ৪ দশমিক ৬ কোটি রুপি হয়। এই দিনে হিন্দি সিনেমাটি ৩ দশমিক ২৫ কোটি রুপি আয় করে। তৃতীয় দিন, রোববার সিনেমা ৯ দশমিক ৫ কোটি রুপি আয় করেছে। চতুর্থ দিনে সংগ্রহ ছিল ৬ কোটি রুপি। পঞ্চম দিনে ৭ দশমিক ৭ কোটি, ষষ্ঠ দিনে ৭ দশমিক ৭ কোটি, সপ্তম দিনে ৭ দশমিক ৫ কোটি, অষ্টম দিনে ৭ দশমিক ৭ কোটি, নবম দিনে ১৫ দশমিক ৫ কোটি, দশম দিনে ২৩ দশমিক ১ কোটি, একাদশ দিনে ৭ দশমিক ৩৫ কোটি, দ্বাদশ দিনে ৮ দশমিক ৫ কোটি, ১৩তম দিনের প্রাথমিক অনুমান ৬ কোটি। সপ্তাহ শেষে আবার সংগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
