‘ওয়ার ২’ মুক্তির আগেই খালি গায়ে আগুন ধরালেন হৃতিক

‘ওয়ার ২’ মুক্তির আগেই খালি গায়ে আগুন ধরালেন হৃতিক
বলিউডের ‘গ্রিক গড’ হৃতিক রোশনের সিনেমা মানেই দর্শকদের কাছে উন্মাদনার বিষয়। বিদেশের মাটিতেও তার অসংখ্য অনুরাগী রয়েছে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই অভিনয়ের জন্য তিনি যত না বেশি আলোচনায় তার চেয়েও বেশি চর্চায় তার গ্রিক ভাস্কর্যের মতো চেহারার জন্য।
প্রতিবার প্রতিটি সিনেমার জন্য নিজেকে ভেঙে-গড়ে দর্শক-অনুরাগীদের সারপ্রাইজ দেন হৃতিক। ‘ওয়ার ২’ মুক্তির আগেই এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।
খালি গায়ে সুইমিংপুলের পানিতে ভেজা শরীর নিয়ে যেই না ক্যামেরায় ধরা দিলেন, এক পলকের জন্য থমকে গেল ভক্তদের হৃদস্পন্দন। সুপার স্টারের পিঙ্গল চোখ, সুন্দর মুখ ছেড়ে তার বাইসেপসের প্রেমে পড়লেন লাখো তরুণী। এ অভিনেতার বয়স ৫০ পেরিয়েছে। পাক ধরেছে চুলে, দাড়িতে। কিন্তু তার পাথর খোঁদাই করা চেহারার দৌলতে পাওয়া ‘গ্রিক গড’ তকমায় ধুলো জমতে দেননি তিনি।
শেষ সিনেমা ‘ফাইটার’র ক্ষেত্রেও পেশিবহুল চেহারায় ধরা দিয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়েছিলেন হৃতিক। এবার ‘ওয়ার ২’ সিনেমার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্য়য় ঘটেনি। শরীর তার কাছে মন্দিরের মতো। আর সেটাই শুরু থেকেই মেনে চলেন। কড়া শরীরচর্চা, জিমে ঘাম ঝরানোর পাশাপাশি ব্যালেন্সড ডায়েট আর রোজকার রুটিনমাফিক অভ্যেসের দৌলতেই এমন চেহারার অধিকারী হয়েছেন হৃতিক রোশন। শুক্রবার (৮ আগস্ট) গভীর রাত থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দিয়েছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব বলিউডের এ সুপারস্টার।
‘ওয়ার ২’ সিনেমার জন্য হৃতিকের এমন কঠোর প্রস্তুতির ঝলক দেখাল পারপস স্টুডিও। যেখানে বছরের পর বছর ধরে শরীরচর্চা করেন হৃতিক। সেই স্টুডিওর পক্ষ থেকেই হৃতিকের খোলা শরীরে ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা- ‘শুধু হৃতিক এবং তার নিষ্ঠা। অনেক বছর ধরেই আমরা হৃতিকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আর তার কাছ থেকে শিখেছি কীভাবে নিষ্ঠা সহকারে জীবনের নৌকা বাইতে হয়।’
এদিকে ‘ওয়ার ২’ সিনেমার ট্রেলার, গানের ঝলক দেখে এরই মধ্যে তুমুল কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে হৃতিক ভক্তদের মাঝে। এবার খোলা শরীরে আগুন ধরালেন হৃতিক রোশন। যা দেখে অনুরাগীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ‘এ সিনেমা ব্লকবাস্টার হবেই।’ এখন বাকিটা দেখার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। আগামী ১৪ আগস্ট বড় পর্দায় হিন্দি তেলেগু এবং তামিল ভাষায় সিনেমাটি মুক্তি পাবে।
