টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত ‘আলী’
বাংলাদেশি নির্মাতা আদনান আল রাজীবের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আলী’। কান চলচ্চিত্র উৎসবসহ নানা মর্যাদাপূর্ণ আসরে এটি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটি এবার জায়গা করে নিয়েছে টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (টিআইএফএফ) ৫০তম আসরে।
উৎসবের শর্টকাটস কমপিটিশন বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে ছবিটি।
ফেসবুকে এক পোস্টে নির্মাতা লিখেছেন, ‘‘আলী’ সিনেমার আরেকটি মাইলফলক! কানে সম্মানজনক স্বীকৃতি, মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ারের পর এবার উত্তর আমেরিকায় অসাধারণ যাত্রা শুরু হচ্ছে। টরন্টো উৎসবের ৫০তম আসরে অংশ নেওয়া আমাদের জন্য বিশাল অর্জন।’
উৎসব শুরু হবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এবং চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওইদিনই টরন্টোর উদ্দেশে রওনা হবেন আদনান আল রাজীব। তার সঙ্গে থাকবেন নির্বাহী প্রযোজক হাবিবুর রহমান, চিত্রগ্রাহক কামরুল হাসান খসরু ও শিল্প নির্দেশক শিহাব নূরুন নবী।
এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার ৭৮তম মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে ‘আলী’। ৮ আগস্ট ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে, ১৮ আগস্ট হবে আরেকটি প্রদর্শনী। এর আগে মে মাসে কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বপ্রিমিয়ার হয় ‘আলী’র। সেখানে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিভাগে স্পেশাল মেনশন পুরস্কার পায় এটি। সেটিই এখন পর্যন্ত কান উৎসবে বাংলাদেশের প্রথম পুরস্কার।
১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই ছবির গল্প এক উপকূলীয় শহরের কিশোরকে কেন্দ্র করে। শহরটিতে নারীদের গান গাওয়ার অনুমতি নেই, অথচ আলী নারীকণ্ঠে গান গাইতে পারে। শহরে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন পূরণে গানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সে। ছবির শিরোনাম চরিত্রে অভিনয় করেছেন আল আমিন।
এলআইএ/এমএস