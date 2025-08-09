শাহরুখের সুবাস কখনো ভুলতে পারবেন না আনুশকা
বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান শুধু তার অভিনয় দক্ষতা ও ভক্তদের মুগ্ধ করেন না, তার স্টাইল ও ব্যক্তিগত জীবন যাপন নিয়েও তিনি নজর কেড়েছেন বহুবার। এই অভিনেতা সুগন্ধিপ্রিয়। নানা রকম সুগন্ধি তিনি ব্যবহার করেন। তার সুগন্ধির ভক্ত আনুশকা শর্মা।
‘জাব তক হ্যায় জান’ ছবির প্রচারকালে অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা এ ব্যাপারে বলেছিলেন, শাহরুখ খানের শরীরের অসাধারণ সুবাস তাকে বিমোহিত করে রাখে।
আনুশকা বলেন, ‘শাহরুখের সুবাস আমি কখনো ভুলতে পারব না। তিনি প্রতিবার ভিন্ন সুগন্ধ ছড়িয়ে হাজির হতেন। আমি বলতাম, ‘ওয়াও! শাহরুখ, তোমার গন্ধটা সত্যিই দারুণ।’
শাহরুখ খান এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তার সুগন্ধি আসলে একক কোনো বোতল থেকে আসে না, বরং দুটি সুগন্ধির মিশ্রণ। তিনি ব্রিটিশ ব্র্যান্ড ডানহিলের সুগন্ধি ব্যবহার করেন। যা শুধু লন্ডনের দোকানে পাওয়া যায়। আরেকটি সুগন্ধি আসে ফরাসি বিলাসবহুল ব্র্যান্ড ডিপটিক থেকে। দুটি মিক্সড করে ব্যবহার করেন তিনি।
শাহরুখ বলেন, ‘চারপাশে ভালো গন্ধ থাকা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি ডানহিল এবং ডিপটিক এই দুইটি সুগন্ধি মিশিয়ে ব্যবহার করি। নিজেকে অনেক সতেজ মনে হয়।’
মূল্যের দিক থেকে ডানহিল পারফিউমটি বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি। এটি ভারতে প্রায় ৯ হাজার রুপিতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ডিপটিকের সুগন্ধিগুলোর দাম বেশি। এটার জন্য ৩৩,০০০ থেকে ৩৯,০০০ রুপি খরচ করেন শাহরুখ।
এই দুই সুগন্ধির সংমিশ্রণ শাহরুখের ব্যক্তিত্বে এক অনন্য ও স্মরণীয় গন্ধ যোগ করে। এটি তার সহকর্মীদের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে বলেও দাবি করেন আনুশকা।
শাহরুখ বর্তমানে পরবর্তী ছবি ‘কিং’ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। এতে তার কন্যা সুহানা খানও অভিনয় করছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। সবকিছু ঠিক থাকলে এটি আগামী বছর মুক্তি পাবে।
এলআইএ/এএসএম