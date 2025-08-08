নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি: শাকিব খান

নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি: শাকিব খান
প্রায় একমাস হলো যুক্তরাষ্ট্রে উড়াল দিয়েছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। তিনি যাওয়ার সপ্তাহ দুই পর ছেলে শেহজাদ খান বীরকে নিয়ে দেশটিতে উড়াল দিয়েছিলেন অভিনেত্রী শবনম বুবলী।
শাকিব যে শুধু ঘোরাঘুরি করছেন না, সেটা বোঝা গেল বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) রাতে তার ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের স্টোরি দেখে। তিনি তার অনুসারীদের জন্য একটি বার্তাও দিয়েছেন। বার্তায় তিনি লিখেছেন, দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে কাজ, ভ্রমণ আর বড়পর্দা নিয়ে নতুন স্বপ্নে ঘেরা এক ঘূর্ণিপাকে। এর বিহাইন্ড দ্য সিনে চলছে নিরবচ্ছিন্ন ছুটে চলা, নতুন সিনেমার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আবারও সাহসী নতুন উদ্যোগ নেওয়া।
শাকিব আরও লিখেছেন, বিশ্বাস করুন এটা শুধুই নীরবতা নয়, এটা অনেকটা আসন্ন ঝড়ের পূর্বে সুনসান নীরবতার মতো অবস্থা। তাই নতুন কিছু নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি, যা হবে আগের চেয়ে আরও সাহসী, স্মরণীয় এবং আইকনিক। সবার জন্য ভালোবাসা রইলো।
চলতি মাসের শেষে শাকিবের দেশে ফেরার কথা রয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে বিজ্ঞাপন নির্মাতা সাকিব ফাহাদ পরিচালিত সিনেমার শুটিং করার কথা রয়েছে তার। যেটি মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে ডিসেম্বরে। এরপর শাকিব শুরু করবেন আবু হায়াত মাহমুদ পরিচালিত আরও এক ছবির। এই ছবি মুক্তি পাবে আসন্ন ঈদুল ফিতরে।
