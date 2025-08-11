  2. বিনোদন

বাংলাদেশে শুটিং হওয়া হলিউডের সেই সিনেমার সিক্যুয়েল আসছে

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
হলিউডের জনপ্রিয় অ্যাকশন ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘এক্সট্রাকশন’। ছবিটিতে অভিনয় করে দুনিয়াব্যাপী তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ‘থর’ তারকা ক্রিস হেমসওর্থ। এর প্রথম কিস্তিটি মুক্তি পায় ২০২০ সালে। সেই ছবি নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কারণ গল্পে ঢাকাকে তুলে ধরা হয়েছে ভুলভাবে। এছাড়াও নেটফ্লিক্সের তৈরি সেই সিনেমায় ছিল বহু অসঙ্গতি।

এরপর অবশ্য আরও একটি পর্ব মুক্তি পায়। সেটি তেমন আলোচিত হয়নি। এবার জানা গেল, সিনেমাটির তৃতীয় কিস্তি আসতে চলেছে। এরইমধ্যে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি।

প্রথম দুই কিস্তিতে ‘টাইলার রেক’ চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন হেমসওর্থ। ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাকে আবার অ্যাকশনে দেখতে। কিন্তু আপাতত তিনি ব্যস্ত রয়েছেন মার্ভেলের নতুন ছবি ‘অ্যাভেঞ্জার্স: ডুমসডে’–এর শুটিংয়ে। সেখানে তিনি আবারও ‘থর’ চরিত্রে ফিরছেন।

কলাইডারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ‘টাইলার রেক বেশ অস্থির হয়ে উঠছে। সৃজনশীল দল মিলে আমরা ভাবছি, কাহিনী আর চরিত্রগুলোকে নতুনভাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়। আরেকটি ছবি অবশ্যই করার ইচ্ছা আছে। ঠিক কবে হবে জানি না, তবে আসবে নিশ্চিত।’

প্রথম দুই ‘এক্সট্রাকশন’ ছবিই রটেন টম্যাটোসে ৮০% রেটিং পেয়েছিল এবং দর্শক-সমালোচক উভয়ের কাছেই প্রশংসিত হয়েছিল। তবুও নতুন ছবির কাজ শুরুতে দেরি হওয়ায় হেমসওর্থ নিজেও কিছুটা অস্থির বোধ করছেন বলে জানিয়েছেন।

মিডিয়া রিপোর্টে জানা যায়, শুরুতে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রধান চরিত্রের জন্য ডোয়াইন জনসনের কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু তিনি অন্য বড় একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যুক্ত হয়ে পড়ায় সুযোগ পান হেমসওর্থ। বাকিটা ইতিহাস।

‘এক্সট্রাকশন ৩’-এর বিস্তারিত শিগগিরই জানানো হবে।

এলআইএ/এমএস

