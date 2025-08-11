  2. বিনোদন

চলন্ত গাড়ি থেকে অনুরাগীর সঙ্গে ‘সাইয়ারা’ তারকার সেলফি

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০৯ পিএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
চলন্ত গাড়ি থেকে অনুরাগীর সঙ্গে ‘সাইয়ারা’ তারকার সেলফি
‘সাইয়ারা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি স্টার হয়ে হয়ে গেছেন আহান পান্ডে

বলিউড অভিনেতা আহান পান্ডে বর্তমানে তার ‘সাইয়ারা’ সিনেমার জন্য আলোচনায় রয়েছেন। এখন তাকে অনেকেই ‘সাইয়ারা’ তারকা বলে ডাকেন। আহান সেই সব তারকা সন্তানদের মধ্যে একজন যারা তার প্রথম সিনেমা মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি স্টার হয়ে উঠেছেন।

অনিত পাড্ডার সঙ্গে তার সিনেমা ‘সাইয়ারা’ মুক্তির পর তার ফ্যান ফলোয়ারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি যেখানেই যান না কেন, অনুরাগীরা তাকে এক ঝলক দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান। সম্প্রতি আহানের এমন একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

চলন্ত গাড়ি থেকে অনুরাগীর সঙ্গে ‘সাইয়ারা’ তারকার সেলফিআহান পান্ডে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আহান পান্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে আহান তার গাড়ি করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সেই সময় তার অনুরাগীরা তাকে ঘিরে ধরেন। পথে দ্রুত তার গাড়িটি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, আহান তার গাড়ির জানালার কাচ নামিয়ে বাইকে থাকা এক ভক্তের মোবাইল ফোনে তাকে সেলফি তুলতে দেন। চলন্ত গাড়িতে থাকার সত্ত্বেও আহান যেভাবে ভক্তদের সঙ্গে মিশে যান তা সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে।

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

আহান পান্ডের এ ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ভাইরাল। ব্যবহারকারীরা এতে মন্তব্য করেছেন, তারা ভালোবাসা ও প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অভিনেতাকে। একজন ব্যবহারকারী এতে মন্তব্য করে লিখেছেন, ‘সুদর্শন, এত ভদ্র, নম্র এবং মাটির সঙ্গে মিশে থাকা মানুষ। আহান তুমি আমাদের সবার মন জয় করেছ।’

চলন্ত গাড়ি থেকে অনুরাগীর সঙ্গে ‘সাইয়ারা’ তারকার সেলফি‘সাইয়ারা’ সিনেমার একটি দৃশ্য

অন্য একজন লিখেছেন, ‘খুব কিউট এবং একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে থাকে, আমি আহানকে তার ডাবস্ম্যাশের দিন থেকে ফলো করে আসছি। তাকে খুশি দেখে আমাদের মতো ভক্তরাও খুশি হন।’ একজন বলেছেন, ‘খুব কিউট, এত কিউট, এত সাবলীল, এত পিওর। সৃষ্টিকর্তা তাকে অপরিসীম আশীর্বাদ করুন।’ আর একজন লেখেন, ‘নতুন প্রজন্মের মধ্যে এমন ছেলেরা কোথায়, কী ভদ্রলোক।’

এমএমএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৫০ বছর পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক কালজয়ী এই সিনেমাটি

৫০ বছর পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক কালজয়ী এই সিনেমাটি

ঢালিউড
প্রথম দিনেই ‘অ্যানিমাল’-কে ছাড়িয়ে যাবে ‘ওয়ার ২’

প্রথম দিনেই ‘অ্যানিমাল’-কে ছাড়িয়ে যাবে ‘ওয়ার ২’

বলিউড
আমিরের ‘সিতারে জমিন পার’ কি হিট, কত আয় করল ছবিটি

আমিরের ‘সিতারে জমিন পার’ কি হিট, কত আয় করল ছবিটি

বলিউড