বিচারক কেন মামু, দুই অভিনেতাকে আদালতে তলব
আসন্ন বলিউড ছবি ‘জলি এলএলবি ৩’ নিয়ে উত্তেজনা যেমন বাড়ছে তেমনি তৈরি হয়েছে আইনি জটিলতা। সিনেমার একটি ডায়লগে বিচারককে ‘মামু’ সম্বোধন করায় অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং আরশাদ ওয়ারসিকে পুনে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।
ফ্রি প্রেস জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুনেভিত্তিক দুই আইনজীবী ওয়াজেদ খান বিদকার ও গণেশ মহাসকে একটি আবেদন দায়ের করেছেন। সেখানে দাবি করা হয়েছে ‘জলি এলএলবি ৩’ সিনেমায় আইনি পেশা এবং বিচার বিভাগকে অবমাননা করা হয়েছে।
তাদের অভিযোগ, সিনেমার টিজারে বিচারককে ‘মামু’ সম্বোধন করে যে ডায়লগ ব্যবহার করা হয়েছে, তা অসম্মানজনক এবং আইনজীবীদের ছবি ক্ষুণ্ণ করেছে। এছাড়া অভিনেতারা আইনজীবীর ব্যান্ড পরে ছবির প্রচার করেছেন যা মিডিয়ার মাধ্যমে আইনি পেশার মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।
এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুনের সিভিল আদালতের বিচারক জে.জি. পাওয়ার অভিনেতা অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি এবং ছবির প্রযোজকদের আগামী ২৮ আগস্ট আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে সিনেমার মুক্তি বাধা দেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন আবেদনকারীরা।
‘জলি এলএলবি ৩’ ছবিতে অক্ষয় কুমার ও আরশাদ ওয়ারসি একসঙ্গে রয়েছেন। সঙ্গে আছেন সৌরভ শুক্লা, যিনি বিচারক সুন্দরলাল ত্রিপাঠীর চরিত্রে আগেও অভিনয় করেছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন হুমা কুরেশি এবং অন্নু কাপুর।
এটি ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জলি এলএলবি’ এবং ২০১৭ সালের ‘জলি এলএলবি ২’-এর পরবর্তী কিস্তি। প্রথম পর্বে ছিলেন আরশাদ ওয়ারসি ও অমৃতা রাও, আর দ্বিতীয় পর্বে ছিলেন অক্ষয় কুমার ও হুমা কুরেশি।
সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, ‘জলি এলএলবি ৩’ মুক্তি পাবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর। তবে আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে সিনেমাটির ভবিষ্যৎ।
এলআইএ/জেআইএম