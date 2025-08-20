যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান

যে কারণে শেখ মুজিবকে নিয়ে পোস্ট করেছিলেন শাকিব খান
সাবেক স্ত্রী চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী ও ছোট ছেলে বীরের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সময় কাটাচ্ছেন শাকিব খান। ছেলেকে সেখানের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখাচ্ছেন শাকিব। সম্প্রতি ফেসবুকে তার একটি পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। সেই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন শাকিব খান।
গত ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শোক জানিয়ে পোস্ট করেন শাকিব। সেটিকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে শাকিব খান বলেন, ‘দেখুন এখন আমাদের দেশে তো সব সেক্টরে সংস্কার চলছে। বিশ্বাস ছিল আমাদের চিন্তা ভাবনাতেও এই সংস্কার প্রতিফলিত হবে। এমন প্রেক্ষাপটে দলমত নির্বিশেষে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সকল শহীদদের যেমন স্মরণ করা উচিত তেমনি দেশের জন্য অতীতে যারা ত্যাগ স্বীকার করেছেন জাতির সেইসব শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরও সম্মান জানানো উচিত।
তাদের স্মরণে শ্রদ্ধা প্রদর্শন কোনো রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা সবসময় রাজনীতির ঊর্ধ্বেই থাকুক। দুঃখজনকভাবে অনেক সময় আমাদের জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম, সম্মান এবং ত্যাগ শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত। যারা আমাদের দেশ ও মানুষের জন্য জীবনের সর্বস্ব দিয়েছেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব। তাদের নিয়ে বিভাজন তৈরি নয়, বরং আমাদের সম্মিলিত একতা ও সংহতি গড়ে তোলা উচিত।’
তিনি আর বলেন, ‘আমি শাকিব খান কখনও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না। কোনো রাজনৈতিক পদ বা দায়িত্বও আমার নেই।’
‘বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সময়ে আমাকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার অফার করা হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র সিনেমার কথা ভেবে আমি সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়েছি। এমনকি কোনো ধরণের পলিটিক্যাল সুযোগসুবিধা নেইনি। বরং অনেকসময় আমাকেই কর্ম থেকে ব্যক্তিজীবনে পলিটিক্যাল লোক দ্বারা অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটা তো সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে কারো অজানা থাকার কথা নয়। সম্প্রতি দেওয়া আমার পোস্ট কাউকে মনঃক্ষুণ্ণ করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যারা এটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ন্যারেটিভ খুঁজছেন তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং কর্ম সবসময় দেশ ও দেশের মানুষের জন্য’- যোগ করেন এই নায়ক।
এর আগে নিজের ফেসবুক পেজে ভক্তদের দিয়েছেন নতুন এক বার্তা। জানিয়েছেন, বড় পর্দায় বড় স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছেন তিনি। শাকিবের ভাষায়, ‘নীরবতা মানে কোনো শূন্যতা নয়; বরং বড় কিছু ঘটার অপেক্ষা।’ খুব শিগগিরই বড় কিছু নিয়ে দর্শকদের সামনে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।
চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশে ফিরবেন শাকিব খান। ফিরে এসেই নতুন ছবির শুটিং শুরু করবেন। ছবিটির পরিচালক সাকিব ফাহাদ, তবে ছবিতে শাকিব খানের বিপরীতে কে অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু জানাতে চান না পরিচালক ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
এমআই/এলআইএ/এমএস