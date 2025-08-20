৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’

৪০০ কোটি আয় করেও সাফল্য নিয়ে শংকিত তারকাবহুল ‘কুলি’
সুপারস্টার রজনীকান্ত বক্স অফিসে চমক দেখাচ্ছেন আবারও। তার অভিনীত ‘কুলি’ সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই দর্শকের তুমুল সাড়া পেয়েছে। আমির খান, নাগার্জুনা, উপেন্দ্র, শ্রুতি হাসানের মতো একঝাঁক তারকাদের ছবিটি এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে আয় করেছে ৪০০ কোটি রুপিরও বেশি। তবে দর্শকের উপস্থিতি কিছুটা কমে গেছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভারতের বক্স অফিসে বড় ধরনের হ্রাস দেখল ‘কুলি’।
সবমিলিয়ে ছবিটি ভারতে মোট আয় করেছে প্রায় ২৪৮ কোটি রুপি। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আরও ১৭.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১৫৩ কোটি রুপি) আয় হয়েছে। এর ফলে ছবিটি বিশ্বব্যাপী মোট আয় ৪০০ কোটি টাকার উপরে পৌঁছেছে।
ভারতে সোমবার থেকে মঙ্গলবার আয়ের হ্রাস ২৫ শতাংশ। হিন্দি সংস্করণের জন্য ডিসকাউন্ট ডে থাকায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি হলেও দক্ষিণ ভারতের আয় প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে আয়ের হার নিম্নমুখী এবং তা স্থিতিশীল হওয়া প্রয়োজন। প্রথম সপ্তাহ শেষে ভারতে মোট আয় ২৬০-২৬৩ কোটি রুপির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা।
‘কুলি’র দিন অনুযায়ী বক্স অফিস সংগ্রহ:
|
দিন
|
মোট আয়
|
বৃহস্পতিবার
|
৭৫.৫০ কোটি
|
শুক্রবার
|
৬৩.০০ কোটি
|
শনিবার
|
৪৬.২৫ কোটি
|
রবিবার
|
৪০.৫০ কোটি
|
সোমবার
|
১৩.০০ কোটি
|
মঙ্গলবার
|
১০.০০ কোটি
|
মোট
|
২৪৮.২৫ কোটি
ছবিটি রেকর্ডসংখ্যক দর্শক নিয়ে খোলা সপ্তাহান্তে বিপুল সাফল্য দেখিয়েছিল। তবে নির্মাণ ব্যয়ও ছিল যথেষ্ট বড় এবং পরিচালক লোকেশের সাম্প্রতিক বছরের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা বিবেচনায়, প্রত্যাশাও ছিল যথেষ্ট উচ্চ। রবিবারের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে এই উচ্চ প্রত্যাশাগুলি পূরণ হবে না। যদিও তখনও ছবিটি বড় সাফল্য অর্জনের পথে মনে হচ্ছিল।
এখন সেই পরিস্থিতি আর নেই। ছবির ‘সাফল্য’ হওয়ার সম্ভাবনাই শঙ্কিত। মোট আয় যথেষ্ট হলেও এটির আরও ভালো আয় হবে বলে প্রত্যাশা ছিল সবার।
