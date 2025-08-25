বাবা-মায়ের ডিভোর্স নিয়ে যা বললেন গোবিন্দর মেয়ে

বাবা-মায়ের ডিভোর্স নিয়ে যা বললেন গোবিন্দর মেয়ে
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও তার স্ত্রী সুনীতা আহুজার সংসার ভেঙে যাচ্ছে। এই খবর নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। প্রায় প্রতিদিনই নানা সংবাদ প্রকাশ্যে আসছে। দাবি করা হচ্ছে, গোবিন্দর বিরুদ্ধে পরকীয়া ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন তার স্ত্রী। চেয়েছেন বিচ্ছেদ।
তবে সব গুঞ্জন থামিয়ে দিলেন মেয়ে টিনা আহুজা। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলেন, ‘সবই গুজব’।
হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে টিনা বলেন, ‘সব গুজব। আমি এমন একটি সুন্দর পরিবারে জন্মেছি বলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের নিয়ে এমন ভালোবাসা, উদ্বেগ ও সমর্থন দেখানোর জন্য।’
বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের গুজব বারবার ছড়ালে তার কেমন লাগে- এ প্রশ্নের জবাবে টিনা জানান, তিনি এসব খবরে মনোযোগই দেন না।
টিনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তার বাবা-মায়ের এই তথাকথিত বিবাহবিচ্ছেদের খবরে তাদের কী প্রতিক্রিয়া? তখন তিনি বলেন, ‘বাবা তো এখন দেশে পর্যন্ত নেই। তাই এ খবরের কোনো বাস্তব ভিত্তিও নেই।’
টিনা আবারও বলেন, তিনি তার পরিবার নিয়ে গর্বিত। এই ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন তিনি।
এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের বেশ কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, সুনীতা আহুজা গত বছরের ৫ ডিসেম্বর হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ১৩ (১)(i), (ia), (ib) অনুযায়ী কোর্টে গোবিন্দর বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেখানে অভিযোগে বলা হয় গোবিন্দ পরকীয়া, মানসিক নির্যাতন এবং পরিত্যাগে জড়িত।
তথ্য অনুযায়ী, গোবিন্দকে আদালতের পক্ষ থেকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি মে ২০২৫ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত হননি। পরে জুন ২০২৫ থেকে আদালতের পরামর্শে উভয় পক্ষ কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিচ্ছে। তবে গোবিন্দ এতে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত নয়।
এসবের ভিড়ে তারকার মেয়ে টিনার বক্তব্যে স্বস্তি পেলেন তার ভক্তরা।
এলআইএ/এএসএম