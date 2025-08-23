আবারও হাবিবের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আতিয়া

আবারও হাবিবের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন আতিয়া
জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ ও কণ্ঠশিল্পী আতিয়া আনিসা আবারও একসঙ্গে গাইলেন নতুন গান। তাদের এবারের গানের শিরোনাম ‘তোর আদরে’। গানটি হাবিব ওয়াহিদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে। এ গানের কথা লিখেছেন অমিতা কর্মকার, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন হাবিব নিজেই।
নতুন গান নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আতিয়া আনিসা বলেন, ‘হাবিব ভাইয়ের সঙ্গে গাওয়া আগের গানগুলো যেমন শ্রোতাদের ভালোবাসা পেয়েছিল, তেমনই ‘তোর আদরে’ গানটিকেও দর্শক-শ্রোতারা আপন করে নেবেন বলে আমার বিশ্বাস।’
‘তোর আদরে’ গানটি শুধু ইউটিউবে নয়, পাশাপাশি স্পটিফাই, স্বাধীন মিউজিকসহ বিভিন্ন ডিজিটাল অডিও প্ল্যাটফর্মেও প্রকাশ করা হয়েছে।
হাবিব ও আতিয়া আনিসা জুটির এটি চতুর্থ গান। এর আগে তারা একসঙ্গে গেয়েছেন ‘হোক বাড়াবাড়ি’, ‘কোন খেয়ালে’ ও ‘ঘোর কেটে যায়’ শিরোনামের গান। ২০২৩ সালে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের প্রথম দ্বৈত গান ‘হোক বাড়াবাড়ি’, যা লিখেছিলেন মারুশা এবং সুর-সংগীত করেছিলেন হাবিব ওয়াহিদ।
এদিকে, আতিয়া আনিসা প্রথমবারের মতো যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র সফরে। সেখানে ১৪টি স্টেজ শো-তে গান পরিবেশন করবেন তিনি। আগামী ২৬ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।
এলআইএ/এএসএম