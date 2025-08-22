নতুন সিনেমার ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক তিনি, তাই তার সিনেমা নিয়ে অন্যদের থেকে আলোচনা বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। গত ঈদুল আজহায় ‘তাণ্ডব’ সিনেমার দারুণ সাফল্যের পর শাকিব খানের নতুন সিনেমার জন্য অপেক্ষা করছেন দর্শক।
এরমধ্যে এই তারকার একাধিক সিনেমায় যুক্ত হওয়ার খবর শোনা গেলেও তা নিয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শাকিব খান নিজেই আগামী ঈদুল ফিতরের সিনেমা নিজেই ঘোষণা দিলেন। ‘প্রিন্স- ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ঢাকা’র থিমেটিক ফার্স্টলুক পোস্টার প্রকাশ করেন।
আজ (২২ শুক্রবার) শুক্রবার বিকেলে একটি ফার্স্ট লুক শেয়ার করে তার নতুন সিনেমার ঘোষণা দেন শাকিব খান। সিনেমাটির নাম ‘প্রিন্স : ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’, যেটি পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। ফেসবুক পোস্টে থিমেটিক ফার্স্টলুক পোস্টার দিয়ে শাকিব খান লিখেছেন, ‘ঘোষণা হলো এক নতুন অধ্যায়ের- শহর চিনবে তার আসল নায়ককে!’
ফেসবুক পোস্টে নতুন সিনেমার থিমেটিক ফার্স্টলুক পোস্টার প্রকাশ করেছেন শাকিব খান
সিনেমাটির ফার্স্ট লুক পোস্টারে দেখা গেছে, লালচে আবহে ভিড়ের মাঝে হাতে বন্দুক উঁচিয়ে আছেন অনেকেই। তাঁদের মাঝেই উঁচু করে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন শাকিব খান। চেহারা স্পষ্ট না হলেও ভঙ্গিতে পরিষ্কার, এবার গ্যাংস্টারের চরিত্রে হাজির হচ্ছেন তিনি। পোস্টারের বিভিন্ন প্রান্তে ঢাকা শহরের পরিচিত জায়গার নাম যেমন উত্তরা, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা, কারওয়ান বাজার, শাঁখারীবাজার, গ্যান্ডারিয়া প্রভৃতি লেখা রয়েছে।
- আরও পড়ুন
- মোশাররফ করিম কি অভিনয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছেন
- সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে অভিনেতা স্বাধীন খসরু
জানা গেছে, খুব শিগগির শুরু হবে সিনেমাটির শুটিং। এতে শাকিব খানের সঙ্গে দেখা যাবে তিন নায়িকাকে। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরে। অন্যদিকে আসছে সেপ্টেম্বরে ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিং শুরু করবেন শাকিব। সাকিব ফাহাদ পরিচালিত এ সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে তানজিন তিশাকে দেখা যাওয়ার কথা রয়েছে।
এমআই/এমএমএফ/জিকেএস