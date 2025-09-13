বন্যার্তদের সেবা করতে গিয়ে সোনু সুদের এ কী হাল!

বন্যার্তদের সেবা করতে গিয়ে সোনু সুদের এ কী হাল!
তিনি বলিউডের ‘ভিলেন’। অথচ দুস্থদের ত্রাতা হিবেসে পরিচিত। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের জগতে সোনু সুদ যত না লাইমলাইটে, তার চেয়েও এ অভিনেতা বেশি আলোচিত বাস্তবজীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ে। এবার পাঞ্জাবের বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন ‘বাস্তবের হিরো’।
শুধু ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়ে কিংবা আর্থিক সাহায্য করেই ক্ষান্ত হননি সোনু সুদ, বরং নিজে সশরীরে হাজির হয়েছেন বন্যার্তদের মাঝে। শুকনো চেহারা, উধাও বলিউডের গ্ল্যামার! একনজরে অভিনেতাকে দেখে চেনা দায়। সাধারণ উদ্ধারকারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন তিনিও। ‘গ্রাউন্ড জিরো’ থেকে ভারতের বিত্তশালীদের হয়ে কাতর আর্তি জানালেন অভিনেতা।
দিন কয়েক ধরেই নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার টিম নিয়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন সোনু। দিনরাত এক করে বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে মানবসেবায় ব্যস্ত অভিনেতা। যার প্রভাব পড়েছে সোনু সুদের শরীরেও! শীর্ণকায় চেহারা, প্রখর রোদে পুড়ে অভিনেতার গায়ের রং-ই বদলে গেছে। তবে সেসবে ভ্রুক্ষেপ নেই সোনু সুদের। রুটি হাতে অভিনেতা বলছেন, ‘আমরা সকাল থেকে যেসব গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রত্যেকের বাড়ির দুরাবস্থা হলেও তারা কিন্তু আমাদের চা, দুধ, খাবার খাওয়ার জন্য সুধোচ্ছেন। অতিথি আপ্যায়ণে কোনো কমতি রাখছেন না। কৃষকদের কথা ভাবুন। তারা আমাদের দেশের অন্নদাতা, পুরো ভারতের মুখে ভাত তুলে দেন, আর তাদেরই চাষের জমি বন্যায় তলিয়ে গিয়েছে। জল তো নেমে যাবে কিন্তু ওদের চাষের জমি তো ঠিক হবে না। তাদের এখন সাহায্যের প্রয়োজন। আমাদের সবার উচিত এগিয়ে আসা। নিজেদের ঋণ শোধ করে দেওয়া।’
দিন কয়েক আগেই সংবাদমাধ্যমের কাছে এ প্রসঙ্গে সোনু সুদ জানিয়েছিলেন, ‘এখানে পরিস্থিতি সঙ্গীন। অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন। জীবিকা হারিয়ে, বাসস্থান হারিয়ে মানুষের চোখে এখন শুধুই শূন্যতা। প্রশাসনের সাহায্য যেমন এক্ষেত্রে দরকার, তেমনই দরকার আরও পাঁচজন মানুষের সাহায্যের হাত। এটা অনেক বড় দায়িত্ব। পাঞ্জাবকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি বন্যার্তদের পাশে আছি। তারা এ বিপর্যয়ে একা নন।’ এবার ‘গ্রাউন্ড জিরো’ রিপোর্ট দেখে প্রশংসা করছেন সোশ্যাল মিডিয়ার বাসিন্দারা।
