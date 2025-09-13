  2. বিনোদন

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৮ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাগলা মসজিদের টাকার চেয়েও কি কঠিন জাকসুর ভোট গণনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনায় দেখা গেলো ধীরগতি। প্রায় ৪০ ঘণ্টার পর জাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা শেষ হলো আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর)। এদিন দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে ২১টি কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক লুৎফুল এলাহী।

নির্বাচনের ফলাফলে ধীরগতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে উঠেছে নানান প্রশ্ন। গণনার স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং সময়ক্ষেপণ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে যেমন ক্ষোভ বাড়ছে তেমনি সামাজিক মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় থামছেই না।

এই বিতর্কে এবার মুখ খুলেছেন জনপ্রিয় লোকসংগীতশিল্পী কুদ্দুস বয়াতি।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘পাগলা মসজিদের বস্তা বস্তা টাকা গুনে শেষ নিমিষেই, আর ১১ হাজার ভোট গুনতে তিন দিন!’

তার এই ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে পড়ে। অনেকেই পোস্টটির নিচে মন্তব্য করে নিজেদের ক্ষোভ, হতাশা ও রসিকতা প্রকাশ করেন।

একজন ব্যবহারকারী, আতিকুল হাসান মন্তব্য করেন, ‘নির্বাচন কমিশন আছে ঝামেলায়। কার মন রাখবে- বিএনপি নাকি জামায়াত।’

রাকিব নামে আরেকজন লেখেন, ‘ইতা মানুষে বুঝে।’

এমডি রাজন মন্তব্য করেন, ‘ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির মিলে যেভাবে শিবিরকে জয় করায়, আমার মনে হয় জাতীয় নির্বাচনও যদি এমন হয়, জামায়াত সরকার গঠন করে ফেলবে!’

মহিউদ্দিন মাহি লিখেছেন, ‘শিবিরকে গণনার দায়িত্ব দেওয়া হউক।’

আরও ব্যঙ্গ করে সাকোর আহম্মেদ বলেন, ‘অনেক ভোট তো, সময় দিয়ে সহযোগিতা করুন!’

