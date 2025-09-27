নারী প্রযোজককে অর্থের বিনিময়ে চুমু দিতেন সাইফ

নারী প্রযোজককে অর্থের বিনিময়ে চুমু দিতেন সাইফ
বলিউড তারকা সাইফ আলি খান দীর্ঘ অভিনয়জীবনে একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেছেন। কখনো কারিনা কাপুর খানের সঙ্গে ‘কুর্বান’ সিনেমায়, কখনো বা দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে ‘রেস টু’ সিনেমায়। যদিও সেসব ছিল চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে। তবে একটা সময় ছিল, যখন শুধুই অর্থের প্রয়োজনে তাকে এক নারী প্রযোজককে চুমু খেতে হয়েছিল।
সাইফ আলি খান মাত্র ২২ বছর বয়সে অভিনেত্রী অমৃতা সিংহকে বিয়ে করেন। ২৫ বছর বয়সে প্রথম বার বাবা হন। এক সঙ্গে অনেক দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। সংসার চালানো থেকে সন্তানের দায়িত্ব- সব কিছুই তাকে সামলাতে হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন এ অভিনতো।
সাইফফের প্রথম সিনেমা হিট হলেও পরের সিনেমাগুলো পেতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। তার একের পর এক সিনেমা ভালো আয় করতে পারেনি। ফলে নায়ক থেকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে এ অভিনেতাকে।
একসময় টাকার জন্য এক নারী প্রযোজকের গালে চুমু খেতে হয়েছিল সাইফ আলীকে। প্রতি চুম্বনে নাকি পেতেন ১০০০ রুপি করে। এক সাক্ষাৎকারে সাইফ বলেন, ‘প্রযোজকের ইচ্ছায় আমাকে পর পর ১০ বার চুমু খেতে হয়েছিল। চুমুপ্রতি ১০০০ রুপি করে দিতেন। যদিও লোকে বলেছিল আমার ভাগ্য নাকি দারুণ। তবে বিষয়টা তেমন নয়। আসলে আমি কখনো খুব বেশি প্রচারের আলো চাইনি।’
