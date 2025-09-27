অস্কারের মঞ্চে বাংলাদেশের ‘বাড়ির নাম শাহানা’

অস্কারের মঞ্চে বাংলাদেশের ‘বাড়ির নাম শাহানা’
অস্কারের মঞ্চে বাংলাদেশের ‘বাড়ির নাম শাহানা’ সিনেমাটি লড়াই করবে। বাংলাদেশ থেকে ৯৮তম অস্কার অ্যাওয়ার্ডের বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নির্বাচিত হয়েছে লিসা গাজীর পরিচালিত এই সিনেমা। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয় অস্কার বাংলাদেশ কমিটি।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঁচটি চলচ্চিত্র জমা পড়ে কমিটির কাছে। ছবি পাঁচটি হলো ‘সাবা’, ‘বাড়ির নাম শাহানা’, ‘নকশিকাঁথার জমিন’, ‘প্রিয় মালতী’ এবং ‘ময়না’। এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়েছে ‘বাড়ির নাম শাহানা’ ছবিকে।
নব্বইয়ের দশকের পটভূমিতে নির্মিত এই সিনেমা সত্য কাহিনি অবলম্বনে তৈরি। এতে দেখানো হয়েছে কৈশোর পেরোনোর আগেই বিয়ে হওয়া দীপা নামে এক নারীর লড়াই ও স্বামীর নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মতো বাঁচার গল্প। দীপার চরিত্রে অভিনয় করেছেন আনান সিদ্দিকা।
এটি লিসা গাজীর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তিনি ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন আনান সিদ্দিকার সঙ্গে যৌথভাবে। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে কমলা কালেকটিভ ও গুপী বাঘা প্রোডাকশন্স লিমিটেড।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অস্কার কমিটির সদস্য, আবেদনকৃত চলচ্চিত্রের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা।
এই সিনেমায় আনান সিদ্দিকা ছাড়াও আছেন লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা, কামরুন্নাহার মুন্নীসহ কলাকুশলীর অধিকাংশই চমৎকার অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে নবাগত হিসেবে আনান সিদ্দিকা নান্দনিক অভিনয় কৌশল, সরল চাহনি, সহজ বাচনভঙ্গী দিয়ে ইতিমধ্যে দর্শকদের মনে বিশেষ একটা জায়গা করে নিয়েছেন।
সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত পরিচালক লিসা গাজীর প্রথম চলচ্চিত্র ‘বাড়ির নাম শাহানা’ নামের সিনেমাটি ইতিমধ্যে শিকাগো, মেলবোর্ন, লন্ডন, রোম ও মুম্বাই শহরে প্রদর্শনীর পর বেশ আলোচনায় এসেছে। সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র দীপার তালাকের ঘটনা নিয়ে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, নব্বইয়ের সমকালীন সমাজচিত্র, নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা, নারীর দ্বিতীয় বিয়ে, মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন, সামাজিক নিষ্ঠুরতা, কুসংস্কার, মুক্তমনা নারীর প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই, বংশীয় দাম্ভিকতাসহ সমকালীন অনেক কিছুই উঠে এসেছে।
গেল ১৯ সেপ্টেম্বর সিনেমাটি দেশের ৯টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। ছবিটি সেই অর্থে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানতে পারেনি। তবে এই সিনেমাকে ঘিরেই বিশ্ব জয়ের স্বপ্নে বুক বেঁধেছে বাংলাদেশ।
