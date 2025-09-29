সালমানের পরিচালকের সিনেমায় ‘সাইয়ারা’ ছবির নায়ক

সালমানের পরিচালকের সিনেমায় ‘সাইয়ারা’ ছবির নায়ক
আহান পান্ডে। যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে মোহিত সূরির পরিচালনায় নির্মিত ‘সাইয়ারা’ ছবির মাধ্যমে তিনি বড় পর্দায় অভিষেক করেন। আদিত্য চোপড়া উপস্থাপিত আর আকশায় বিদানি প্রযোজিত এ সিনেমা ভারতের চলচ্চিত্র ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আয় করা প্রেমের ছবিতে পরিণত হয়।
একই সঙ্গে আহান পান্ডে ও নায়িকা আনীত পাড্ডাকে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন প্রজন্মের ভরসাযোগ্য তারকা হিসেবে।
‘সাইয়ারা’র মুক্তির পর থেকেই দর্শক, ভক্ত আর চলচ্চিত্র অঙ্গন আহান পান্ডেকে নিয়ে কৌতুহলী। জানা গেল, আদিত্য চোপড়ার প্রযোজনায় তিনি সই করেছেন দ্বিতীয় ছবিতে। আর সেটি পরিচালনা করবেন সালমান খানের ‘সুলতান’ ও ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’খ্যাত নির্মাতা আলি আব্বাস জাফর।
এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, আলি আব্বাস জাফর এবার একটি অ্যাকশন-রোমান্স নির্মাণ করছেন। তিনি সবসময়ই নাটকীয় গল্প বলার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। অ্যাকশন ছবিতেও যেমনটা দেখা গেছে ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’ ছবিতে। এবার তিনি ফিরতে চান সেই ঘরানায় যা তাকে এত ভালোবাসা দিয়েছে। ‘সাইয়ারা’ ছবিতে আহান পান্ডের আবেগময় ও নাটকীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আলি। তাই তাকে নিয়ে নতুন ছবি করতে যাচ্ছেন তিনি।
সূত্র আরও জানায়, আদিত্য চোপড়ার পরামর্শেই আলি আব্বাস জাফর আহানকে বেছে নেন এই ছবির জন্য। কারণ নতুন তারকাকে নিয়ে কাজ করলে দর্শকের কাছে বাড়তি চমক থাকবে। আদিত্য বিশ্বাস করেন, ‘সাইয়ারা’র পর আহানের অপ্রকাশিত দিকটাই তার সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই এবার তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে দেখা যাবে, যেখানে থাকবে আবেগ, প্রেম, অ্যাকশন আর তীব্র নাটকীয়তা।’
ইতিমধ্যে ছবির চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়েছে এবং গানের সুর করার কাজও শুরু হয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে শুটিং শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এটি হবে আদিত্য চোপড়া ও আলি আব্বাস জাফরের পঞ্চম কাজ। এর আগে তারা একসঙ্গে করেছিলেন ‘মেরে ব্রাদার কি দুলহন’, ‘গুন্ডে’, ‘সুলতান’ ও ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’। সবকটি ছবিই সফল হয়েছিল। ফলে আহান পান্ডেকে নিয়ে তাদের নতুন উদ্যোগ নিয়েও প্রত্যাশা আকাশচুম্বী।
