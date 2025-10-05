দর্শক মাতাচ্ছে ‘কান্তারা’, তিন দিনে কত আয় করেছে সিনেমাটি

দর্শক মাতাচ্ছে ‘কান্তারা’, তিন দিনে কত আয় করেছে সিনেমাটি
ঋষভ শেঠি নির্মিত ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ওয়ান’ সিনেমা এরই মধ্যে দর্শকের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০২২ সালে ‘কান্তারা’ ছবির পর এবার ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’র জনপ্রিয়তার মাঝেই কলকাতায় এ সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিং হয়েছে। এতে উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে।
এর আগে ‘কান্তারা’ সিনেমাটি ব্যবসার দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে ব্যাপকভাবে। ৪০০ কোটি রুপির ব্যবসা করেছিল সিনেমাটি। এবার ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’ সিনেমার বক্স অফিস কালেকশনও বেশ ভালো। এ সিনেমার বক্স অফিস সংগ্রহ তিন দিনের মাথায় ২২৫ কোটি রুপি।
‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’ সিনেমায় বিশেষভাবে নজর কেড়েছে কর্নাটকের অতি প্রাচীন সংস্কৃতি। যা দর্শকের বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। কলকাতাতেও এ সিনেমার স্পেশাল প্রদর্শনীতে দর্শকের কাছ থেকে বেশ ভালো সাড়া পেয়েছে সিনেমাটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরই মধ্যে সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।
গত ২ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’। একই দিনে ভারতজুড়ে ৭টি ভাষায় মুক্তি পেয়েছে ঋষভ শেঠির ‘কান্তারা অ্যা লিজেন্ড: চ্যাপ্টার ১’। কন্নড়, তামিল, তেলুগু, মালয়ালমের পাশাপাশি হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষাতেও মুক্তি পেয়েছে এ সিনেমা। পূজার একাধিক বাংলা সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলছে ‘কান্তারা: চ্যাপ্টার ১’র।
এমএমএফ/জেআইএম