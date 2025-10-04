লালবাগ কেল্লায় বাজাতে আসছেন সিরাজ খান

লালবাগ কেল্লায় বাজাতে আসছেন সিরাজ খান
ঢাকায় আসছেন বিশ্বখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পৌত্র সিরাজ আলী খান। প্রপিতামহের ১৬৪তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ধ্রুপদী সন্ধ্যায় সরোদে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করবেন তিনি। একই মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করবেন দেশের প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীরাও।
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের জন্মদিন উপলক্ষে ধ্রুপদী সন্ধ্যায় আয়োজন করেছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। আসছে বুধবার লালবাগ কেল্লায় এ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছেন সিরাজ খান। এর আগে ২০২২ সালে ঢাকায় ‘মেলোডিয়াস জার্নি অব সিরাজ আলী খান’ শিরোনামে তার একটি পরিবেশনসন্ধ্যার আয়োজন করেছিল সাতোরি একাডেমি অব আর্টস।
ওস্তাদ আশীষ খানের ছোট ভাই অধ্যাপক ধ্যানেশ খানের একমাত্র ছেলে সিরাজ আলী খান। দাদা ওস্তাদ আলী আকবর খান এবং সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান প্রপৌত্র। সিরাজ আলী খানের সরোদে হাতে খড়ি বাবার হাতে মাত্র ৫ বছর বয়সে। পরে ওস্তাদ আলী আকবর খান, চাচা ওস্তাদ আশীষ খান ও ফুফু আমেনা খানের কাছে তিনি তালিম নেন।
বাংলাদেশী কিংবদন্তিদের জীবন এবং কর্ম উদ্যাপনের অংশ হিসেবে এই ধ্রুপদী সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। আজ (৪ সেপ্টেম্বর) শনিবার ফেসবুকে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী জানিয়েছেন, এরই মধ্যে জন্মদিনে সাবিনা ইয়াসমিনকে নিয়ে সেরকম একটি আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন শিল্পী খুরশিদ আলমসহ আরও অনেকে। তিনি লিখেছেন, ‘এটা শুরু হবে স্থানীয় পর্যায়ে, ধীরে ধীরে যাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও। এ জন্য শিল্পকলা একাডেমি একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করছে। এই অনুষ্ঠানগুলো যেন বোরিং এবং অপ্রাসঙ্গিক সরকারি অনুষ্ঠানে পর্যবসিত না হয়, সেটা মাথায় রেখেই প্রোগ্রাম কিউরেশনে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।’
সদ্যপ্রয়াত ভাষাসংগ্রামী লেখক গবেষক আহমদ রফিক প্রসঙ্গেও লিখেছেন ফারুকী। কৈফিয়ত শিরোনামে এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘সরকার তার দায়িত্ব সর্বোচ্চ পালন করেছে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সাহায্য করে ফটো তুলে প্রচার করা আমাদের কাছে অসম্মানজনক মনে হয়েছে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর যাদের যাদের পাশে দাঁড়িয়েছি, সেগুলো কোনোটাই প্রচার করিনি।’
আহমদ রফিকের চিকিৎসাসহায়তা নিয়ে ফেসবুকে তোলা প্রশ্নের জবাবে ওই পোস্টে ফারুকী আরও লিখেছেন, ‘কালচারাল ইনক্লুসিভনেস, জুলাই ন্যারেটিভ নিয়ে কাজ আমরা সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে করার চেষ্টা করেছি। সামনে শিল্পকলা একাডেমি গান এবং নাচের স্কুলের ব্যাপারে কিছু বড় উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে। একাডেমিতে নতুন বিভাগ আসবে। ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম, থিয়েটার, মিউজিক ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কাজ হচ্ছে। বিয়েনালকে রিভাইটালাইজ করার কাজ চলছে। আমরা শুরু করে দিয়ে যাচ্ছি। পরবর্তী সরকার এসে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’
আরএমডি