মারা গেছেন সালমান খানের সহ-অভিনেতা
বলিউড সুপার স্টার সালমান খানের সহ-অভিনেতা পেশাদার বডিবিল্ডার বারিন্দর সিং ঘুমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। গতকাল (৯ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান বলে জানিয়েছেন তার ম্যানেজার যাদবিন্দর সিং। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।
বারিন্দরের ম্যানেজার জানান, গতকাল সন্ধ্যায় কাঁধে ব্যথা অনুভব করলে তিনি চিকিৎসার জন্য পাঞ্জাবের অমৃতসরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় হার্ট অ্যাটাক হলে তার মৃত্যু হয়। অভিনেতার আকস্মিক মৃত্যুতে অনুরাগীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
২০০৯ সালে ‘মিস্টার ইন্ডিয়া’ খেতাব জিতেছিলেন ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার বারিন্দর সিং এবং ‘মিস্টার এশিয়া’ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। অভিনয়জগতে তিনি বলিউড তারকা সালমান খানের সঙ্গে ‘টাইগার ৩’ (২০২৩) ছবিতে কাজ করেন।
এর আগে তাকে দেখা গেছে ‘রোর: টাইগার অব দ্য সুন্দরবনস’ (২০১৪) ও ‘মারজাভা’ (২০১৯) ছবিতেও। ২০১২ সালে পাঞ্জাবি সিনেমা ‘কাবাড্ডি ওয়ান্স এগেইন’ দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় তার।
বারিন্দর সিং জলন্ধরে বসবাস করতেন এবং সেখানে একটি জিমের মালিক ছিলেন। তিনি একজন নিরামিষভোজী বডিবিল্ডার হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং নিয়মিত নিজের অনুশীলনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতেন।
সম্প্রতি তিনি ২০২৭ সালের পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।
